Palazzo Naiadi cambia proprietà: lo storico albergo diventa thailandese

Palazzo Naiadi, storico hotel nel cuore di Piazza della Repubblica, entra a far parte del gruppo internazionale di catene alberghiere Anantara Hotels, Resorts & Spas.

L'aggiunta di questa storica proprietà, membro di The Leading Hotels of the World, testimonia la continua crescita dall'impronta europea del gruppo, che con l'acquisizione di Palazzo Naiadi segna il debutto del brand Anantara in Italia.

Anantara Palazzo Naiadi vanta un'affascinante storia architettonica con elementi originali commissionati da Papa Clemente XI per il Vaticano nel 1705. L'edificio sorge sulle antiche Terme di Diocleziano, le cui fondamenta, piscine e mosaici sono visibili dal piano inferiore. L'hotel ospita inoltre una delle più grandi terrazze della città, offrendo una vista mozzafiato sullo skyline di Roma.

Nuova veste per Palazzo Naiadi

Anantara Palazzo Naiadi è attualmente in fase di transizione verso il marchio Anantara. La ristrutturazione, che inizierà a gennaio 2022 e proseguirà per tutto il prossimo anno e offrirà una nuova hall dal design elegante, un nuovo bar con decorazioni originali in stile Art Nouveau, un angolo “healthy” e un suggestivo rooftop con viste panoramiche, puntando a diventare uno dei luoghi di riferimento della Capitale.

"Roma è il cuore spirituale e culturale d'Italia e una delle città più amate al mondo", commenta Dillip Rajakarier, CEO di Minor Hotels, società madre di Anantara. “Siamo lieti di continuare l'espansione del nostro brand di lusso Anantara con una prima proprietà in Italia. Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel invita il viaggiatore alla ricerca di un lusso più autentico ad abbracciare il fascino storico di una città vibrante. È davvero un’aggiunta che porterà ulteriore prestigio al portfolio di Anantara in Europa”.

Roma è una delle tantissime città in cui Anantara Hotels, Resorts & Spas si distingue per la sua offerta ricettiva. Oltre a Roma, il gruppo alberghiero continuerà la sua espandione nel 2022 con l’apertura di proprietà ad Amsterdam, Budapest, Nizza e Dublino, completando il portfolio europeo esistente: Anantara Vilamoura Algarve Resort a sud del Portogallo e Anantara Villa Padierna Palace a Marbella, in Spagna.