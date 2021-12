Turismo di Capodanno a Roma: "Il 60% dei soggiorni è di 2 notti, troppa paura degli spazi condivisi"

Non sarà un Capodanno col botto quello che alberghi, B&B e tour operator si preparano ad affrontare nelle prossime settimane. L’allarme è nazionale, ma in quanto città d’arte e di cultura, il calo delle prenotazioni e dei turisti a Roma impatta pesantemente.

Secondo le principali associazioni del comparto Astoi, Fiavet, Fto-Confcommercio, Assoviaggi-Confesercenti, Aidit e Maavi, riunite a Roma nelle ultime ore, "Sono a rischio 13 mila imprese e 86 mila addetti delle agenzie di viaggio e tour operator italiani. Il settore è l'unico comparto bloccato da oltre 20 mesi, in pratica, durante tutta la pandemia. Servono interventi e sostegni specifici per salvare un settore che genera un volume d'affari di oltre 13 miliardi l'anno".

Paura dei contagi e soggiorni brevi a Roma sotto Natale

Se i lockdown hanno immobilizzato il comparto turistico, l’aumento dei contagi a causa della variante Omicron e l'introduzione del Super Green Pass hanno raffreddato anche gli entusiasmi dei turisti nel prenotare le vacanze di Natale, con ripercussioni sulle visite guidate così come sulle prenotazioni alberghiere. Gli effetti su Roma sono già visibili. “La situazione rimane piuttosto difficile, abbiamo ancora una buona percentuale del 30-40% degli alberghi chiusi – sostiene Ivana Jelinic, presidente di Fiavet - i turisti oggi a Roma sono molto pochi, siamo distanti dai numeri del 2019 con moltissime cancellazioni, dovute alla paura dei contagi alla grande incertezza del momento”.

Il Covid-19 ha modificato le abitudini di viaggio, cambiando procedure, ritmi e organizzazioni, a partire dalle prenotazioni nei ponti, come quelli del 31 ottobre e dell’Immacolata, che hanno già deluso le aspettative.

“I dati sul primo ponte non sono particolarmente incoraggianti, siamo in attesa di capire come andrà il Capodanno, a Roma sarà sicuramente sottotono, non vedremo di certo il tutto esaurito. A oggi il 60% dei soggiorni confermati a Roma è in media della durata di 2 notti, la gente ha paura di sostare troppo a lungo in spazi condivisi, per questo per esempio c’è stato un incremento delle prenotazioni nei B&B e nella ricettività alternativa”.

Crollo del turismo internazionale, crollo del giro d’affari

Con le frontiere e dogane contigentate per la pandemia, anche Roma si svuota di turisti stranieri da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi o al Pantheon. Tra le ragioni sollevate da Federalberghi Roma, ci sarebbero anche i limiti della campagna vaccinale, per cui i vaccini di turisti cinesi e russi, tra i principali a nutrire il turismo della Capitale, non rientrerebbero tra quelli riconosciuti nel nostro Paese.

“Abbiamo avuto 207 milioni in meno di presenze di turisti stranieri in Italia nel 2020 e ognuno di loro spende 137 euro al giorno, secondo dati Istat – prosegue Ivana Jelinic - Un turista straniero compie in media un viaggio di due settimane, facendo molti acquisti nella moda, nell’artigianato, nell’enogastronomia, nostri settori di eccellenza”.

Cosa chiedono gli operatori del turismo per il 2022

Tornare a viaggiare come prima della pandemia è ancora un miraggio, ma il fatto che il comparto turistico sia fermo da due anni, non vuol dire che anche le vite degli operatori debbano essere congelate. Secondo Fiavet, gli aiuti governativi infatti, sono arrivati con il contagocce e, di fatto, a fronte di una perdita del settore in 20 mesi pari a 20,5 miliardi, il Governo ha stanziato a oggi soltanto 657 milioni (128 milioni ancora da distribuire), coprendo solo le perdite subite da marzo a luglio 2020. “Ma perché gli 80.000 addetti del turismo organizzato non possono essere tutelati come quelli di una fabbrica qualsiasi?”, chiede Jelinic.

Tour operator e agenzie di viaggio dall'inizio della pandemia sono stati costretti a fare un uso massiccio degli ammortizzatori sociali: tuttora la quasi totalità delle imprese ha il personale in cassa integrazione al 100% e si stima infatti che il 98% delle aziende non coprirà il costo del lavoro senza ammortizzatori e più dell'80% ricorrerà ai licenziamenti.

Per questo gli operatori del turismo chiedono con urgenza che nella Legge di bilancio 2022 sia compresa la proroga della cig covid, in scadenza il 31 dicembre, da estendere fino a giugno 2022. In più, il rifinanziamento del fondo ad hoc per agenzie viaggio e tour operator per il 2021, con almeno altri 500 milioni di euro.

E ancora la proroga del tax credit affitti, ovvero l'estensione del credito d'imposta sulle locazioni commerciali e affitto d'azienda e la cessione fino al 30 giugno 2022.

L’aspetto saliente riguarda poi la rimozione del divieto di viaggiare per il turismo e un ricorso maggiore ai protocolli di sicurezza efficaci, in maniera da premiare i viaggiatori immunizzati. Non ultimo, interventi di natura finanziaria con la creazione di un prestito ponte di almeno 24 mesi a tasso zero per consentire alle imprese di rimborsare voucher che scadranno a breve.