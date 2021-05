I tg Roma Informa trasmessi in aeroporto Leonardo da Vinci

Informazioni, contenuti video e news. Riparte il turismo e ritornano i visitatori nella città eterna e prende il via la nuova iniziativa tra aeroporti di Roma e l’amministrazione Raggi per migliorare i servizi d’informazione dedicati ai passeggeri in aeroporto. Due nuovi ledwall saranno presenti all’uscita dei passeggeri al terminal T3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, trasmetteranno i Tg Roma Informa per promuovere le attività e le iniziative portate avanti dal Campidoglio.

Turismo in crescita e misure di sicurezza

È stato firmato questa mattina il protocollo di intesa tra Roma Capitale e Aeroporti di Roma dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi e dall’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone presso lo scalo romano.

“Oggi è una giornata particolare perché sta per ritornare il turismo e di questo siamo chiaramente contenti", afferma la sindaca Raggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione. "Il nostro obiettivo è quello di tornare ai numeri pre Covid. Sappiamo che è un percorso non si realizzerà in pochi mesi, ma il fatto che Aeroporti di Roma stia lavorando intensamente e abbia aperto dei voli covid free e rappresenti la garanzia della sicurezza come uno delle principali assicurazioni che può offrire ai turisti è evidentemente un motivo ulteriore per venire in Italia”.

Roma si sta attrezzando all’arrivo dei visitatori e lo fa con una serie di misure lanciate dall’amministrazione capitolina, tra queste c’è il bollino Roma Safe tourism che serve per certificare le strutture e gli esercizi commerciali che rispettano rigorosamente le norme Covid.

Due ledwall per informare i passeggeri

Sicurezza, salute ma anche accoglienza, le nuove istallazioni in aeroporto trasmetteranno il Tg Roma Informa per comunicare le principali iniziative della città, in particolare sul tema culturale, come la riqualificazione o la riapertura di siti culturali, archeologici e museali. “Un’iniziativa che abbiamo deciso di svolgere congiuntamente come amministrazione e come Aeroporti di Roma per far conoscere a tutti i visitatori, turisti e passeggeri che transitano per il nostro aeroporto cosa può offrire Roma e come svolgere le visite in totale sicurezza”. Spiega la sindaca Virginia Raggi.

Il tema della sicurezza ha influito notevolmente sul turismo e sugli spostamenti aerei, adesso però si guarda alla nuova stagione in vista di una maggior copertura vaccinale che, si auspica, vedrà l’aumento dell’arrivo di turisti in città.

“Siamo lieti di aderire a questa iniziativa- afferma Marco Troncone - è un’opportunità per i nostri turisti per essere aggiornati sin dal primo momento su cosa avviene in città e sulle numerose iniziative dell’amministrazione. Questo fa parte in generale di uno sforzo naturale che ci porta a lavorare in stretto coordinamento con le istituzioni del nostro territorio e del nostro paese. L’aeroporto di Fiumicino è il primo punto di arrivo dei viaggiatori in cui si ha l’esperienza con la città, abbiamo investito tanti sforzi per essere di fatto un aeroporto sicuro, siamo stati percepiti come uno degli aeroporti più sicuri in Europa anche al mondo per tanti mesi. Dopo un anno difficile per il settore del trasporto aereo, lo scalo è pronto ad accogliere in completa sicurezza i turisti che stanno arrivando per la stagione estiva anche grazie ai voli Covid tested, ideati e promossi da Aeroporti di Roma e che il governo ha deciso di ampliare a conferma della validità di questa procedura di viaggio”