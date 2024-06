Tumore alla vescica: sabato e domenica arriva a Roma, “In viaggio verso la prevenzione”

Una due giorni di presidio, in largo dei Lombardi a Roma, per informare i cittadini sull’importanza della prevenzione del tumore della vescica che in Italia rappresenta la quinta neoplasia per incidenza e in urologia è secondo solo al tumore della prostata. È la campagna “In viaggio verso la prevenzione” - promossa da Merck Italia e patrocinata da Associazione Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali (Palinuro) e dalla Società Italiana di Uro-Oncologia (Siuro) – che dopo Milano e Bari arriva nella Capitale.

“In viaggio verso la prevenzione” fa tappa a Roma

Durante il fine settimana, infatti, una grande valigia, simbolo del bagaglio di conoscenze necessarie per affrontare il tumore alla vescica con le informazioni e gli strumenti giusti, sarà presente in largo dei Lombardi, a un passo dalla centralissima via del Corso, dalle ore 10 alle 19.

"Per un'azienda come la nostra, che ama definirsi “In love with care” - afferma Iris Buttinoni, Head of Communication di Merck Italia - avere cura dei pazienti e di chi li affianca vuol dire rispondere a tutti i needs non soddisfatti: non solo i bisogni terapeutici, ma anche quelli di educazione sulla salute. Vogliamo rispondere a queste esigenze informative sperimentando sempre nuove modalità e nuovi linguaggi e canali, anche in collaborazione con associazioni da sempre attente alla divulgazione e sensibilizzazione sulle patologie, che possono aiutarci a raggiungere audience più ampie".

I visitatori di questo stand così particolare potranno partecipare ad un momento ludico a tema e saranno invitati a compilare un questionario per comprendere quanto sanno di questa patologia. Inoltre, verranno consegnati dei materiali a tema e dei leaflet informativi contenenti un QR code che rimanderà a brevi video divulgativi, in cui esperti della patologia forniranno maggiori dettagli sulla stessa.

“Siamo molto felici di poter patrocinare una campagna come questa in cui si coinvolgono cittadini direttamente sul territorio - ha spiegato Edoardo Fiorini, Presidente di PaLiNUro – poiché si riesce ad attirare l’attenzione e diffondere la conoscenza a un gran numero di persone. Purtroppo, quando parliamo di carcinoma alla vescica, sappiamo che è una patologia che non ha nessuna possibilità di fare degli screening, per cui l’unica cosa importante da fare è cercare di effettuare una diagnosi precoce cogliendo i segnali che nella maggior parte dei casi ci vengono dati attraverso il sangue nelle urine”.

Appuntamento quindi sabato e domenica in via del Corso, precisamente in largo dei Lombardi, dalle ore 10 alle 19.