Tromba d'aria a Valmontone, dalla giunta regionale arrivano 100 mila euro per i danni

Un primo ristoro per i danni subiti. La giunta della Regione Lazio, su iniziativa del presidente, Francesco Rocca, ha stanziato 100 mila euro a favore del comune di Valmontone, colpito lo scorso 17 gennaio da una terribile tromba d’aria che ha causato danni ad edifici pubblici e privati, seminando il panico tra la popolazione. Questi fondi riguardano “una prima quantificazione di massima del danno subito” dalla città, secondo la relazione preparata dall’amministrazione di Valmontone e trasmessa alla Pisana l’1 febbraio.

La tromba d’aria

L’evento atmosferico ha messo in ginocchio la città a sud di Roma. Come ha raccontato Daniele Flavi per FrosinoneToday, molte case sono state completamente distrutte. Incredibili, poi, i racconti di alcuni abitanti del luogo, che hanno visto entrare nelle loro case delle tavole lunghe diversi metri attraverso le finestre. Colpiti, ovviamente, anche gli alberi, molti dei quali sradicati, come quello di ulivo all’interno della scuola di via Gramsci. A completare questo quadro apocalittico c’erano anche macchine e camper fatti volare e capovolti. Una ventina di famiglie sono state costrette ad evacuare dalle rispettive case, distrutte dalla furia del vento.

Stato di calamità naturale

Il comune di Valmontone, all’indomani della tromba d’aria, ha fatto richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, allegando una precisa documentazione fotografica dei danni. Il 31 gennaio è stata accolta la richiesta dell’amministrazione comunale facendo così partire l’iter per lo stanziamento degli aiuti. I 100 mila euro serviranno a compensare “oneri effettivamente sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione”. La conta complessiva dei danni è ovviamente superiore a questa cifra, con famiglie che, a causa della tromba d’aria, hanno perso la loro casa ed hanno visto la loro vita completamente stravolta.