Transizione energetica, la Camera di Commercio stanzia due milioni e mezzo di euro a fondo perduto

Un piccolo contributo che, soprattutto di questi tempi, può fare la differenza. La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito del bando “Voucher Transizione Energetica” metterà a disposizione due milioni e mezzo di euro a favore di quelle micro, piccole e medie imprese che vorranno effettuare lavori volti a migliorare l’efficienza energetica delle loro aziende. Si tratta di contributi e fondo perduto, ovvero soldi che non dovranno essere restituiti.

Contributo a fondo perduto

Ogni richiesta potrà ottenere fino ad un massimo di 10 mila euro ad impresa. Le agevolazioni previste dal bando sono concesse sotto forma di voucher che è pari al 70% delle spese ammissibili. Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di 3mila euro (al netto dell’Iva). Le spese devono essere sostenute a partire dal primo gennaio 2023 fino al termine di presentazione della rendicontazione, fissata per il 30 settembre 2024.

Le spese ammesse

Sono diverse le spese ammesse dal bando. Si potrà chiedere un contributo a fondo perduto per servizi di consulenza energetica, quelli per la formazione e, soprattutto, le spese sostenuto per impianti, macchinari e attrezzatura. Chi ha comprato un collettore solare termico o sistemi di domotica, potrà partecipare al bando e ottenere l contributo.

“Con il bando Voucher Transizione Energetica - spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - stanziamo, ancora una volta, una cifra consistente pari a 2,5 milioni di euro a disposizione delle imprese del nostro territorio impegnate in processi e azioni che puntano a migliorare la propria efficienza energetica. Di pari passo con la trasformazione digitale, quella energetica rappresenta una sfida irrinunciabile per il nostro sistema produttivo e, specie le imprese più piccole, vanno aiutate in questo percorso che incide anche sulla competitività delle stesse sui mercati nazionali e internazionali. Roma e il Lazio – conclude Tagliavanti - devono puntare a un modello economico virtuoso che va nella direzione dell’efficienza energetica, dell’economia circolare e della sostenibilità e la Camera di Commercio di Roma sta facendo la sua parte”.