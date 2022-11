Tutto pronto per l'edizione speciale del Top Management Forum

Giovedì 1 dicembre 2022 torna il Top Management Forum, l’evento annuale dedicato a Imprenditori, CEO e Top Manager che vogliono confrontarsi sulle priorità strategiche delle loro aziende e riflettere sulle sfide future.

L’edizione speciale di quest’anno, organizzata da Knowitàe Luiss Business School, si terrà a Roma, presso Villa Blanc.Il tema centrale dell'evento riguarderà la sostenibilità del business e l’importanza che assumono i leader nel formulare strategie che guidino le aziende ad avere un impatto positivo per le proprie persone, per le comunità in cui operano, sul mercato, nel mondo.

L’evento inizierà al mattino con una Sessione Plenaria, durante la quale si succederanno keynote speaker nazionali e internazionali, e proseguirà nel pomeriggio con una Master Lecture, durante la quale ci saranno momenti di confronto sul tema di questa XVI edizione:“Leaders for Sustainable Success”.L’agenda completa e le informazioni perpartecipare saranno pubblicate sul sito ufficiale:topmanagementforum.it