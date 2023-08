Ticketoo, la startup romana che combatte il bagarinaggio

Si chiamano Paolo Biondo, Simone Serani e Andrea Giorgi i tre giovani romani fondatori di Ticketoo la giovane startup italiana precisamente capitolina attiva nel mercato del secondary ticketing e che combatte il bagarinaggio.

Ticketoo è una piattaforma che si mette in mezzo fra chi ha acquistato un biglietto di un concerto o grande evento e non può andarci e chi invece cerca il ticket dell’ultimo minuto. Il sistema etico e sicuro va così a contrastare il mondo del bagarinaggio, sempre più crescente e difficile da eliminare.

La cresciuta di Ticketoo è evidente con numeri di altissimo livello: ad oggi l’app è 2ª in classifica dopo Tik Tok, 30 mila download, più di 100 mila utenti ed una valutazione di 4,8 stelle su 5 in AppStore.

Questo il commento dei vertici dell’azienda che sottolineano come la tecnologia sviluppata permette di mappare i prezzi dei biglietti: “Se non lo offri a prezzo minore o uguale, sulla nostra piattaforma il biglietto non lo vendi. Rilevante il nodo del cambio nome del biglietto. Noi guidiamo l’utente anche in questo senso. L’acquirente si troverà nella disponibilità del biglietto pagato il prezzo giusto e con il suo nome sopra. Solo dopo la verifica da parte del sistema si conclude la compravendita”.