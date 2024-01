Nuovo traguardo per Ticketoo la start up romana di Simone Serani e Andrea Giorgi che opera nel contrasto al bagarinaggio. La piattaforma online ha infatti chiuso un nuovo round di investimento di 400mila euro.

L’azienda aiuta i fan a vendere e comprare biglietti per eventi in modo etico, trasparente e sicuro, dando loro maggiore flessibilità e continuando a combattere il secondary ticketing. Con questo nuovo investimento, la società punta a migliorare ulteriormente in maniera importante la sua piattaforma arrivando ad offrire agli utenti un servizio sempre più sicuro e immediato nello scambio di biglietti per concerti, festival, eventi sportivi e teatri.

"Siamo entusiasti di vedere il sostegno continuo da parte dei nostri investitori e l'entusiasmo dei nuovi che si sono uniti a noi” – ha dichiarato Simone Serani co-fondatore di Ticketoo – “Questo ci dà la fiducia e le risorse necessarie per perseguire la nostra missione di combattere il secondary ticketing e aiutare più fan possibili ad avere un’esperienza positiva e sicura. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio e che ci ha già portato ad aiutare più di 100.000 Fan e grazie a questo nuovo round, continueremo a crescere e a diffondere i nostri valori”.

Fra i nuovi investitore di Ticketoo ci saranno: Opificio137: (primo venture builder italiano che produce startup rivoluzionarie nel mondo della comunicazione digitale), Metatron (aziende della scena musicale italiana) e Tourismotion.

Tale traguardo è stato raggiunto anche grazie al Follow On di Digital Magics e Innova Venture, il fondo della Regione Lazio gestito da Lazio Innova.