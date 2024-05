Ticketoo e Casa delle Tecnologie insieme per la promozione della cultura attraverso la musica

Ticketoo e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma hanno dato vita ad un nuovo progetto rivolto alla generazione Z che mira a promuovere l’accesso alla cultura e all’arte la cui prima fase inizierà durante il concerto del Primo Maggio al Circo Massimo.

Per l’occasione la piattaforma per vendere e comprare biglietti fan to fan, sarà presente con uno stand nel quale gli interessati potranno partecipare in anteprima al nuovo servizio. Qui gli interessati inquadrando un QR Code risponderanno a un quiz-game per indagare sugli interessi in ambito culturali e musicale.

La nuova funzionalità collegherà la musica e concerti a musei e monumenti iconici della Capitale. Infatti rispondendo al quiz la piattaforma sarà in grado di suggerire ai partecipanti il museo di Roma più adatto a loro in base alla personalizzazione effettuata.

Un approccio ludico e innovativo è quello messo in campo da Ticketoo e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale per stimolare l'interesse dei giovani verso l’immenso patrimonio artistico e culturale della Città Eterna.