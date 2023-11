Il Thanksgiving Day è in arrivo, anche nella Capitale: ecco UNA cena da non perdere!

Gruppo UNA ti invita a passare questo giorno speciale in perfetto stile “a stelle e strisce” nel suo UNAHOTELS Decò Roma. L’appuntamento è giovedì 23 novembre alle 18.30 presso il suo rinomato Grande Gatsby Bar & Restaurant by UNA cucina. Il ristorante dell’UNAHOTELS Decò Roma, grazie ai tavoli in legno di palissandro ed ai tessuti di arredamento, richiama lo stile art Decò degli anni '20 e vuole essere luogo d’incontro fra passato e presente: mantenuti i grandi classici della tradizione romana, nel menù si trovano piatti attenti al territorio ed alla stagionalità.

La stessa attenzione verrà data ai piatti della cena pensati appositamente dalla brigata del ristorante, per offrire ai presenti UNA vera esperienza per occhi e palato. Il menù, infatti, è stato ideato per “far sentire a casa” tutti gli americani che vivono nella Città Eterna, grazie alla presenza di tante specialità Made in USA. Tra i tanti piatti della tradizione americana presenti ci saranno i rinomati Mac & Cheese come antipasto, la zucca fritta come contorno e ovviamente l'immancabile tacchino ripieno come portata principale, fino ad arrivare ai dolci, con la famosa Pumpkin Pie.

La serata del Thanksgiving riunirà famiglie e amici attorno allo stesso tavolo, per passare insieme questa grande festa all’insegna della gioia, cogliendo l'occasione per dire “grazie” per tutto ciò che si ha.

La cena sarà anche l’occasione perfetta per scoprire l’UNAHOTELS Decò Roma e l’offerta gastronomica del suo Grande Gatsby Bar & Restaurant by UNA cucina. I Ristoranti by "UNA cucina" sono un vero e proprio invito alla scoperta dei sapori dal territorio italiano. Il concept ristorativo di “UNA cucina”, appunto, si ispira al Bel Paese ed è ed applicato in tutti i ristoranti a gestione diretta degli alberghi UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY in tutto il territorio italiano, dal Piemonte alla Toscana, dalla Sicilia al Veneto, passando per Lazio e Lombardia. Un ventaglio di location esclusive, anche per eventi e autentiche rassegne gastronomiche, alla scoperta di sapori e tradizioni dell’Italia. Nel rappresentare il vero volto dell’ospitalità italiana, con “UNA cucina” Gruppo UNA ha scelto di offrire una proposta gastronomica regionale agli ospiti dei propri ristoranti. Dal momento della colazione fino al menu à la carte della cena, si possono assaporare le specialità più iconiche delle città e del territorio in cui è situato ogni albergo.

Il menù ha un costo di 45 euro a persona, bevande incluse. La prenotazione è obbligatoria.

Let's be thankful together!