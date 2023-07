"Premio driving energy 2023 - fotografia contemporanea": Roma al primo posto per il numero di iscrizioni

Roma è prima provincia d’Italia per numero di partecipanti, ben 523 su 2.800 totali, al “Premio Driving Energy 2023 – Fotografia Contemporanea”, il contest indetto da Terna con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore.

A livello regionale anche il Lazio si posiziona al primo posto per numero di iscrizioni ricevute, dove la Capitale e la sua periferia rappresentano oltre l’87% delle 596 domande totali registrate, un valore che raddoppia il trend dello scorso anno segnato dall’attribuzione della Menzione Speciale “Normalità contemporanea” proprio ad un autore di Roma, Mohamed Keita, con il lavoro dal titolo ‘Camminare e camminare…’.

Il successo di questa seconda edizione, che ha visto raddoppiare le iscrizioni rispetto alla precedente e che ha raggiunto sole regioni del Centro Italia il 32% delle domande totali, è dato soprattutto dalla capillarità dei lavori fotografici pervenuti, provenienti da tutte le province italiane, anche da Piccoli e Piccolissimi Comuni, come il Comune di Calcata, in provincia di Viterbo, di soli 927 abitanti.

Questa ampia partecipazione trova riscontro anche nell’età dei partecipanti, con almeno un iscritto per ogni anno di età tra il 1934 e il 2004, e nell’incremento della presenza femminile. Nel Lazio oltre il 45% delle domande pervenute sono state sottoscritte da donne, a conferma dell’impegno di Terna sul tema dell’inclusività di genere e la volontà di valorizzare sempre di più le nuove generazioni di autori.

Tutte le categorie in gara hanno registrato un’ampia partecipazione: Senior (dai 31 anni in su, premio di 15 mila euro), Giovane (fino ai 30 anni, premio di 5 mila euro), Amatori (aperto a chi non è “professionista” né “autore”, premio di 5 mila euro), Menzione Accademia (dedicato agli studenti iscritti agli istituti di alta formazione del settore fotografico, premio di 2 mila euro) e Opera più votata da Terna (premio di 2 mila euro), che sarà assegnata dalla “giuria più grande d’Italia”, cioè le 5.600 persone di Terna.

Quest’anno il tema proposto è “Elogio dell’equilibrio”, un concetto chiave della cultura e asse portante della mission di Terna che, 365 giorni l’anno, garantisce, attraverso l’attività del dispacciamento, l’equilibrio tra energia prodotta e consumata, permettendo al sistema elettrico il migliore funzionamento per abilitare la transizione energetica.

La risposta artistica al tema del Premio è stata così ampia e articolata, da delineare una sorprendente indagine su cosa sia l’equilibrio per gli italiani: un concetto dinamico, complesso e in costante evoluzione, come l’attività svolta da Terna. Il vasto numero di soggetti evocati, di approcci stilistici utilizzati e, non ultime, le argomentazioni tratteggiate a supporto delle opere, rappresentano un inedito patrimonio creativo ed espressivo.

I lavori fotografici dei 2.800 iscritti al Premio sono ora al vaglio della giuria presieduta da Lorenza Bravetta, consulente nel campo della fotografia e curatrice del settore Fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano, e composta da Maria Alicata, docente e curatrice, Diane Dufour, editrice e curatrice, Andrea Purgatori, giornalista e autore televisivo, Francesco Zanot, curatore e docente, e Massimiliano Paolucci, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna. Il Premio Driving Energy 2023 prevede che i giurati siano coadiuvati, oltre che dal curatore Marco Delogu, anche dal Comitato di Presidenza, che vede la presenza di Igor De Biasio e Giuseppina Di Foggia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Terna.

Il Comitato d’Onore – composto dai vincitori della scorsa edizione del concorso, Paolo Ventura, Gaia Renis, Mohamed Keita, Eva Frapiccini e Andrea Botto – valuta ora i lavori fotografici candidati alla Menzione Accademia, per individuare il giovane vincitore pronto a raccogliere il testimone dai premiati nel 2022.

Le 40 opere fotografiche finaliste, tra cui le vincitrici, saranno presentate in una mostra gratuita a Palazzo delle Esposizioni, a Roma, dal 26 settembre, giorno della proclamazione dei 5 vincitori, fino al 15 ottobre; i lavori saranno inoltre pubblicati nella quarta edizione del volume fotografico Driving Energy, che costituisce il catalogo ufficiale del Premio.