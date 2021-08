Aeroporti, con il Green Certificate si torna a volare con continuità: a Fiumicino riapre Terminal 1 a metà agosto

Il traffico aereo sta riprendendo colpi. Aeroporti di Roma ha infatti reso noto che "nel mese di luglio è stata registrata una progressiva ripresa del traffico, con particolare riferimento al segmento domestico e Schengen, anche a seguito dell'introduzione del Digital Green Certificate, mentre si osserva ancora una persistente debolezza dei flussi extra UE, anche in relazione alle misure restrittive tuttora in atto", si legge in una nota.



Un risultato positivo anche se nel complesso i volumi di traffico di Fiumicino rimangono ancora molto distanti dalla normalità: "Il mese di luglio ha infatti evidenziato flussi mediamente pari a circa il 30 % dei livelli pre-covid, crescenti verso la fine del mese con picchi di circa

53mila passeggeri al giorno", spiega Adr.

Quindi la notizia della riapertura del T1: "L’assetto infrastrutturale corrente ha sinora previsto una coerente parzializzazione della capacità con l’operatività concentrata sul Terminal 3, che garantisce oltre il 60% della capacità terminal di Fiumicino, e su aree di imbarco che garantiscono oltre il 75 % della capacità e circa il 90% degli imbarchi a pontile, senza l’utilizzo degli autobus. Tuttavia, secondo piani già prestabiliti dalla Società ed in relazione al costante monitoraggio dei livelli di traffico operati e prevedibili, ADR ha già previsto la riapertura del Terminal 1 dello scalo di Fiumicino nella prima metà di agosto, in una logica di massimizzazione dei livelli di servizio all’utenza".

Nel terminal di Fiumicino proseguono e si rafforzano anche le misure e procedure di prevenzione e protezione adottate da ADR: "Dal personale dedicato all’interno del Terminal che sensibilizza continuamente i passeggeri a mantenere il corretto distanziamento, alle comunicazioni di servizio ripetute più volte al giorno, alla segnaletica a terra, ai molteplici cartelli informativi presenti in aeroporto e all’ottimizzazione dei sistemi di condizionamento per garantire un elevato tasso di ricambio dell’area", si legge nel comunicato.