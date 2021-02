Tedi come Primark, tutti in fila a per entrare nel nuovo store

Tedi, il megastore tedesco, da poco aperto nel centro commerciale Domus ha già conquistato i romani, disposti a trascorrere pomeriggi in fila pur di entrare.

Tedi, file al centro commerciale Domus

I prezzi convenienti, la vasta scelta di prodotti per la casa, per il fai da te, per gli animali domestici: tanti i fattori "irresistibili" per i romani. In fila ci sono single, coppie, famiglie con bambini e sono in pochi a desistere, anche se il prezzo da pagare è stare in piedi in attesa che la fila defluisca e con l'incognita di trovare o meno qualcosa di interessante in store.

Passata più in sordina rispetto a Primark, il negozio irlandese inaugurato a dicembre al centro commerciale Maximo, anche l'apertura di Tedi ha destato grande interesse nei cittadini nella zona sud-est della Capitale. La fila, seppur lunga, è però nel rispetto delle distanze come da normative anti-Covid.