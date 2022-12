Spettacoli gratuiti per i giovani al Teatro dell'Opera di Roma

Il teatro non è certamente uno dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, anzi. Per questo la Regione Lazio, dopo il successo del cinema a basso costo e del bonus libri, ha deciso di stanziare altri fondi a favore degli under 30. Grazie alla Lazio YOUth card sarà possibile, per i possessori, andare gratis al Teatro dell’Opera. Sono 3000 i biglietti prenotabili tramite l’applicazione per assistere, fino all’estate 2023, a diversi spettacoli.

Quarta edizione

Per la quarta edizione torna quindi l’iniziativa che consente ai possessori della carta giovani del Lazio, premiata dal 2020 ad oggi come la migliore d’Europa, di poter ricevere un biglietto gratuito per assistere a uno spettacolo in scena al Teatro dell’Opera di Roma. Tanti gli spettacoli per cui saranno messi a disposizione quasi 3.000 biglietti: Dialogues des Carmelites, Don Chisciotte, Elisir d'amore, Aida, Requiem, La Bayadere, Pagliacci, Adam’s Passion, Il Tabarro / Castello del principe Barbablù, Manfred, Le fille mal gardee, Da una casa di morti, Madama Butterfly, Serata coreografi contemporanei, Die Walkure, Giulio Cesare in Egitto, Rossini Cards.

I biglietti disponibili verranno di volta in volta pubblicati sull’applicazione: per prenotare il proprio biglietto, uno per ogni LAZIO YOUth Card, basterà selezionare la data preferita e scaricare il coupon. Con questo si potrà ritirare in biglietteria il proprio titolo di accesso.

“Abbiamo deciso insieme al Teatro dell’Opera, che ringraziamo di nuovo per la disponibilità, di replicare il progetto – afferma, in una nota, il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori - considerando anche il successo e il grande interesse dei giovani spettatori nelle precedenti edizioni. Crediamo fortemente nella Lazio Youth Card, strumento capace di rendere più facile l’accesso ad eventi culturali di ogni tipo, ma anche a viaggi e sconti su tante belle iniziative”.

Teatro casa dei giovani

“Siamo molto contenti di rafforzare un’importante collaborazione istituzionale, legata a vantaggi rivolti al pubblico più giovane che va avanti da anni e che continuerà anche quest’anno”, dichiara Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma. “È un’iniziativa a cui teniamo molto e che ci permette di tenere aperta una finestra sul mondo dei giovani, rafforzando l’idea che il teatro è come una casa anche per loro”.

15 mila biglietti distribuiti

“In questi anni sono stati distribuiti quasi 15 mila biglietti ai giovani aderenti alla Lazio YOUth Card – dichiara Lorenzo Sciarretta, delegato alle politiche giovanili e culturali della Regione Lazio - un risultato sfidante che conferma il grande interesse delle nuove generazioni per l’opera e il balletto, e in generale per un tipo di spettacolo dal vivo che è sinonimo di impegno, dedizione, studio. A una retorica che troppo spesso dipinge i giovani come svogliati e attenti solo all’entertainment da social network, rispondiamo con dei numeri che dimostrano altro: i giovani hanno curiosità e amore per la cultura, vanno messi nelle condizioni di poterne fruire, ed è questo che facciamo ormai da anni con la LAZIO YOUth Card”.