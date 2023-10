Il servizio sperimentale dell'aeroporto di Fiumicino che sta facendo infuriare i tassisti romani

"L’aeroporto di Fiumicino fornisce non solo informazioni sbagliate agli utenti ma, in alcuni casi, anche dannose". Almeno questo è il pensiero dei sindacalisti Usb e che stanno cercando di far sopprimere un servizio che, secondo loro, andrebbe a mettere in cattiva luce i tassisti.

Come funziona il servizio

Il servizio è molto semplice. Chi deve lasciare l’aeroporto e vuole prendere un taxi può prima rivolgersi ai “totem” Adr per chiedere informazioni sui costi e la durata del percorso verso la destinazione desiderata. Basta avere un indirizzo e viene stampato un tagliando sul quale si riporta il costo stimato della corsa, in un range di 4-5 euro, e i tempi di percorrenza. Inoltre, si trova anche un qr code con il quale si viene indirizzati al tariffario dei taxi.

Informazioni sbagliate

Secondo i sindacati questa attività danneggerebbe i tassisti per diversi motivi. In primis, alcuni tagliandi darebbero informazioni sbagliate. È stato portato ad esempio una corsa verso via Jacopo de Settesoli, che si trova “all’interno delle mura Aureliane”. Sul tagliando che, ricordiamo, è solo informativo, è prevista una tariffa che varia dai 38 ai 42 euro. Però andando a vedere il tariffario approvato con una delibera di Giunta di Roma Capitale il 4 giugno 2021, dall’aeroporto di Fiumicino il costo di una corsa in quella zona è di 50 euro. “Per di più non possono esser previste oscillazioni su queste destinazioni” sottolinea il sindacato di base.

Tempi inverosimili

Nel ticket, come detto, viene anche riportato il tempo stimato del viaggio dall’aeroporto alla destinazione prescelta. Un conteggio realizzato tenendo conto dei volumi di traffico e della distanza effettuato direttamente tramite Google Maps, come viene riportato anche sul tagliando. Secondo i sindacalisti “il tempo di durata è non verosimile” e ciò potrebbe far percepire al passeggero “un comportamento da parte del tassista fraudolento”. Chi scrive ha testato, alle 11:00 circa di mercoledì 18 ottobre, i percorsi sulla piattaforma Google, prendendo come destinazione le vie riportate sui ticket che Usb sta utilizzando come esempi per contestare questo servizio. I tempi calcolati, compresi di traffico, per le corse verso via Jacopo de’ Settesoli, via Luigi Rizzo e via Cesare de Lollis coincidono con quelli riportati sui tagliandi informativi.

Ipotesi inattendibili

Sempre secondo Usb, alcuni ticket visionati darebbero “ipotesi inattendibili sia per il costo che per il tempo di percorrenza” con un range di costo troppo “stretto”. Un altro elemento che, per i sindacati, metterebbe in “cattiva luce il tassista”.

La replica di Adr Mobility

Contattato da RomaToday, è intervenuto sulla vicenda Antonio Fraccari, direttore generale di ADR Mobility Srl. “Quello adottato presso lo scalo di Fiumicino è un sistema in uso anche in altri scali europei ed è al momento in fase sperimentale – spiega - i totem dedicati rilasciano i ticket agli utenti, utilizzando una funzione di Google Maps, disponibile anche sugli smartphone”. Per il futuro, trattandosi di un servizio sperimentale, sono state “già individuate aree di miglioramento che stiamo per implementare. Ad esempio, stiamo modificando i testi dei voucher di cortesia, confermando la tariffa fissa comprensiva di supplementi all’interno delle mura e l’obbligo di accensione del tassametro all’esterno delle mura, come riportato sul regolamento taxi di Roma Capitale. In ogni caso, le fasi di test dei nostri servizi sono estremamente utili anche per raccogliere segnalazioni e suggerimenti di cui cerchiamo sempre di tenere conto, per fornire agli utenti tutte le informazioni in modo chiaro”.

Fraccari ha voluto anche spiegare anche il “caso” di via Jacopo de’ Settesoli: “Nello specifico caso, l’indirizzo in questione corrisponde ad un palazzo che si trova proprio al confine con l’area delle mura Aureliane, di conseguenza si tratta di un caso piuttosto peculiare, sul quale anche gli algoritmi possono incorrere in errore”.