Per il Giubileo il Vaticano sceglie un partner per il servizio taxi e transfer dall'aeroporto

Un partner ufficiale per il servizio taxi e di transfer dall'aeroporto. A sceglierlo il Vaticano e ad annunciarlo è, tramite una nota stampa, la società titolare del servizio. Così, mentre il Comune a fatica vara la delibera per nuove 1000 licenze e concede ai tassisti aumenti, in vista del Giubileo OltreTevere si prova ad andare in autonomia.

Il Dicastero per l’Evangelizzazione ha scelto infatti My Safe Place Transfer come partner ufficiale per la mobilità durante il Giubileo, evento durante il quale è previsto l'afflusso di oltre 30 milioni di pellegrini a Roma. "La collaborazione - secondo quanto si legge in una nota della società - mira a offrire soluzioni di trasporto sostenibili ed efficienti, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e migliorando l'efficienza degli spostamenti".

Tariffe speciali per i religiosi e pellegrini durante il Giubileo 2025

Una delle principali novità riguarda le tariffe dedicate: i religiosi potranno usufruire di un transfer dall’aeroporto di Roma Fiumicino al centro della città per €14,99 a persona, mentre i pellegrini potranno usufruire dello stesso servizio a €19,99. Per gruppi di almeno cinque persone sono previste ulteriori agevolazioni. Queste tariffe, che includono anche il servizio di assistenza passeggeri, sono disponibili per chi si registra sull'App ufficiale del Giubileo, Iubilaeum25.

Servizi di trasporto sostenibile per il Giubileo 2025

Il servizio sarà svolto con auto, minivan, Taxi, NCC e Bus Gran Turismo, per rispondere alle esigenze di trasporto dei fedeli in arrivo. Un punto di accoglienza sarà presente all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, dove il personale dell'azienda assisterà i passeggeri nella prenotazione e organizzazione degli spostamenti.

Il commento di Monsignor Rino Fisichella

“Ho accolto molto volentieri la proposta di trasporto ideata da My Safe Place Transfer e rivolta ai fedeli di tutto il mondo,” ha commentato Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. “Sono certo che le soluzioni di mobilità individuate saranno di grande supporto per favorire l’esperienza positiva che milioni di pellegrini si apprestano a vivere.”

La soddisfazione dell'azienda

Antonio Nocilla, ideatore del brand My Safe Place Transfer, ha espresso soddisfazione per la partnership: “Siamo onorati di essere stati scelti dalla Santa Sede come Official Taxi & Transfer Partner. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità unica per dimostrare il nostro impegno verso una mobilità di qualità, democratica, accessibile e in linea con i valori del Giubileo.”