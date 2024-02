In Senato passa la proposta per modificare la tassa di soggiorno, esultano gli albergatori romani

È solo una risoluzione ma rappresenta un passaggio importante. Al Senato, la maggioranza ha approvato in commissione finanze un documento che impegna il governo ad una revisione ed un riordino della legge sull'imposta di soggiorno. Un provvedimento che, ovviamente, riguarderebbe anche Roma e che ha fatto felice Francesco Gatti, presidente di AssoHotel Confesercenti Roma.

Quanto si paga a Roma

L’estate del 2023 era arrivato un nuovo aumento per la tassa di soggiorno, l'obolo che ogni turista che alloggia in una struttura ricettiva della città deve pagare. Chi viene ospitato in un ostello deve pagare 3,5 euro al giorno mentre per gli affittacamere la tassa si attesta sui 7 euro. Chi, invece, può permettersi un 5 stelle, deve sborsare 10 euro al giorno. Sei euro, infine, per gli ospiti dei bed and breakfast presenti in città. Una suddivisione che non è mai piaciuta agli albergatori, convinti che un 4 stelle di periferia non possa chiedere al turista lo stesso “contributo” di un albergo della stessa categoria ma del centro storico. Non solo. A gennaio albergatori e gestori di b&b hanno deciso di fare causa al Comune perché convinti che quei soldi, che dovrebbero essere destinati al potenziamento del turismo, vengano utilizzato per risanare i buchi di bilancio .

Come cambiano le tariffe

Secondo la risoluzione approvata si abbandonerebbero, così, le tariffe fisse per andare a prevedere un calcolo proporzionale al costo delle stanze. “Un modo per renderci veramente competitivi con altre città europee” dice, a RomaToday, il presidente di AssoHotel Francesco Gatti. Un’imposta di soggiorno proporzionale alla spesa ma sempre con dei limiti.

La riscossione

Per quanto riguarda la riscossione, nel corso degli anni si è assistito ad un duplice problema. Da una parte gli albergatori onesti che, di fatto, hanno svolto diligentemente la funzione di esattori per il Comune di Roma. L’imposta di soggiorno, infatti, è inserita direttamente nel prezzo finale delle stanze. Tocca poi agli esercenti girarla al Comune di Roma. Un onere per gli albergatori e una cattiva pubblicità per l’albergo stesso, che deve presentare tariffe più alte rispetto al reale valore delle stanze. Dall’altra ci sono gli esercenti disonesti che incassano la tariffa ma non la girano al Comune di Roma.

Con la risoluzione votata si prevede che l’imposta non venga più conteggiata nel prezzo della locazione. Toccherà al turista pagarla “a parte” e, soprattutto, toccherà direttamente all’amministrazione comunale riscuotere l’obolo. In questo modo si sgraverebbero gli esercenti da questo compito e si eviterebbero, così, i furbetti che evadono l’imposta.

Destinazione del ricavato

L’ultimo paletto fissato dalla risoluzione è quello relativo alla destinazione del ricavato. Si prevede, quindi, di mettere in campo progetti per il turismo, da studiare insieme alle associazioni di categoria: “Siamo un vero e proprio bancomat e vogliamo vengano fatti veri investimenti nel settore” dice Gatti. "L'imposta di soggiorno, così come è attualmente, non funziona: incide troppo sui turisti e, paradossalmente, dà poco o niente al turismo" conclude il presidente.