Taglio delle ore fino al 50%, protestano i lavoratori del Cup del Sant'Andrea

Circa 100 lavoratori, di cui molti disabili, si vedranno decurtare di quasi la metà il monte ore settimanale, con conseguenze catastrofiche sul loro stipendio. È quanto sta per accadere agli addetti del centro unico prenotazione (Cup), dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. A lanciare l’allarme è il sindacato Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, che contesta il nuovo bando di gara della Regione Lazio, aggiudicato di recente.

Taglio alle ore di lavoro

“Nel capitolato c’è una diminuzione di circa il 50% delle ore di servizio che attualmente svolgono - dichiara, a RomaToday, Giovanna Catizone – per questo speriamo che la Regione Lazio intervenga quanto prima”. La gara è già stata vinta ma, come spesso accade in Italia, arriverà a breve il ricorso del soggetto classificatosi come secondo. Solo dopo la fine dell’iter giudiziario verrà applicato il nuovo capitolato. I lavoratori, intanto, rimangono con il fiato sospeso. Stesso discorso per gli utenti i quali, alla fine, dovranno accontentarsi di un servizio dimezzato. Una vera e propria spada di Damocle per il nosocomio romano, già protagonista di problemi legati ai disservizi e alla carenza di personale. La gara riguarda tutte le strutture del Lazio ma sono gli operatori del Cup del Sant’Andrea a rischiare.

La richiesta di internalizzazione

“Non si può pensare che dei lavoratori possano guadagnare di meno, proprio adesso che l’inflazione morde. Chiediamo un incontro alla Regione per individuare soluzioni urgenti – sottolinea ancora, in una nota, Giovanna Catizone - parallelamente, sarebbe importante discutere dell’internalizzazione circa 1200 lavoratori dei Cup su tutto il territorio laziale”. Secondo il sindacato, infatti, proprio per evitare che i lavoratori rimangano in balia dei continui cambi appalto, l’unica soluzione sarebbe quella della stabilizzazione delle operatrici e degli operatori, tramite una loro internalizzazione. Una proposta che non riguarda solo il Sant'Andrea ma tutti gli ospedali laziali.

“Parliamo di professionisti che lavorano da anni al Sant’Andrea – continua la sindacalista a RomaToday – persone che, durante la pandemia, hanno lavorato anche oltre le loro competenze, per aiutare il personale sanitario. Svolgono anche un ruolo di informazione e relazione col pubblico fondamentale. Faremo tutto il possibile – conclude la Catizone – per garantire una categoria di persone che, a dispetto di ogni incertezza, garantisce un servizio di fondamentale importanza”.