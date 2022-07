"Abbiamo mantenuto le promesse". La Swissport respinge le accuse dei sindacati sulle mancate assunzioni

Swissport, la società che dal 14 luglio gestisce i servizi a terra dell’ex Alitalia, ha presentato, durante una conferenza stampa online, il suo lavoro presso l’aeroporto di Fiumicino. Presenti nello studio virtuale Warwick Brady, presidente e ceo di Swissport International AG, e Bruno Stefani, head of Switzerland, Italy & FranceSwissport International AG. Durante l’incontro la società ha presentato il lavoro che andrà a svolgere nell’hub romano e quelli che sono i piani per il futuro.

Nei giorni scorsi, la Fit-Cisl del Lazio aveva lanciato l’allarme in merito ai tanti lavoratori, dei 2300 ex Alitalia, che ancora non hanno firmato un nuovo contratto con la Swissport. Dopo l’accordo siglato lo scorso 4 luglio, sembrava che la vicenda degli operatori potesse avere un lieto fine. Invece, secondo il sindacato, circa 300 addetti ai servizi di “handling”, ovvero quelli che forniscono assistenza a terra a terzi, vettori, utenti di aeroporto, non hanno ancora firmato un nuovo contratto. Tra chiamate che non arrivano o che arrivano a singhiozzo, chi ancora non è stato assorbito nella nuova realtà teme per il futuro.

L’accordo del 4 luglio

All’avvio del servizio da parte di Swissport all’aeroporto di Fiumicino, sono 1608 i lavoratori assorbiti dopo il fallimento di Alitalia. Secondo l’accordo firmato con le parti sociali, la Swissport si è impegnata ad assumere, a tempo indeterminato, entro gennaio 2023, altre 207 risorse, “nel rispetto delle previsioni del piano industriale e delle esigenze tecnico organizzative”. Nel documento si specificava inoltre di distaccare, nel corso del 2023, fino a 170 lavoratori e, infine, ad assumere a tempo indeterminato, nel secondo semestre del 2023, altre 120 risorse. Il conto, quindi, è presto fatto. Ai 1608 lavoratori già operativi se ne aggiungeranno 497, una cifra comunque lontana dai 2300.

La protesta di Cub Trasporti

Il sindacato Cub Trasporti è stato durissimo nei confronti della Swissport. In una nota stampa, il sindacato ha parlato addirittura di un “taglio di oltre 700 lavoratori dell’handling AZ: nonostante gli spergiuri dei sindacalisti embedded sulle garanzie occupazionali per tutti, era chiaro che gli omertosi silenzi sull’andamento del confronto aziendal-sindacale, nascondevano la solita “sorpresa” delle espulsioni di massa”. Un chiaro attacco agli altri sindacati che hanno portato avanti le trattative, fino alla firma dell’accordo del 4 luglio. Per la Cub Trasporti il problema sono le promesse relative a nuove assunzioni, legate, come detto, al “rispetto delle previsioni del piano industriale e delle esigenze tecnico amministrative”.

“Abbiamo mantenuto le promesse”

Durante la conferenza, Massimo Bruno, interrogato da RomaToday proprio sul rispetto degli impegni presi con le parti sociali, ha risposto così: “Il processo di negoziazione è stata una grande sfida. Abbiamo svolto un lavoro enorme. L’accordo c’è e ci sono già 1608 colleghi dell’ex Alitalia che sono stati integrati. Abbiamo dovuto trasferire le persone dai vecchi contratti ai nuovi. Abbiamo mantenuto le nostre promesse. Siamo andati anche oltre le 1608 persone integrate”.

“In seguito alle costruttive consultazioni con le rappresentanze sindacali, siamo lieti di dare il benvenuto a 1.608 ex dipendenti Alitalia nel team italiano di Swissport – ha detto afferma Marina Bottelli, Direttore generale di Swissport Italia - siamo entusiasti di collaborare con ITA Airways, la compagnia nazionale italiana, e con le altre compagnie aeree, fornendo loro i nostri servizi di assistenza a terra all'avanguardia, sicuri ed efficienti sin dal primo giorno e siamo prontissimi ad affrontare l'impegnativa stagione delle vacanze estive”.