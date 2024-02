Servizi a terra a Fiumicino, la Swissport assumerà 400 lavoratori ex Alitalia in cassa integrazione

Swissport rilancia. Se gli arabi promettevano 1.800 posti di lavoro gli svizzeri ne hanno annunciato 400, in aggiunta ai 2.300 già realizzati. È una battaglia di annunci e numeri in attesa del 20 marzo 2024 quando arriverà la sentenza del Tar sulla gara per l’affidamento, per i prossimi sette anni, dei servizi di terra dell’aeroporto di Fiumicino. Il bando, dopo il ricorso della Swissport, è stato in un certo senso sospeso con il benestare di Aeroporti di Roma. Le parti coinvolte, infatti, avevano convenuto di non firmare nessun nuovo contratto finchè il tribunale amministrativo non si esprimerà sulla vicenda. Nel frattempo, però, l’attuale gestore del servizio e l’Airport Handling, la new entry, “combattono” a colpi di annunci e comunicati.

Il bando ed il ricorso

La storia è ormai nota. Ad ottobre del 2023 Aviapartener, Aviation Service e Ariport Handling vincevano la gara per gestire l’handling dello scalo laziale. Ad essere esclusa era stata la Swissport, società svizzera che, dal luglio 2022, gestisce lo stesso servizio per conto di Alitalia. Immediato il ricorso della Swissport che sostiene di avere tutte le carte in regola per continuare ad operare a Fiumicino. Così, per evitare ulteriori problemi, era stato deciso, nonostante la gara fosse stata assegnata, di non procedere con la firma dei cotnratti in attesa della sentenza del Tar attesa, come detto, per marzo 2024.

Scatto in avanti

L’Airport Handling, società controllata dall’araba Dnata, realtà del gruppo Emirates, agli inizi di gennaio del 2024 aveva fatto un vero e proprio scatto in avanti, annunciando 1.800 posti di lavoro all’indomani della firma del contratto per avviare, così, le operazioni a Fiumicino. Non solo, in una nota stampa Alberto Morosi, ceo di Airport Handeling, si diceva orgolgioso per “aver ottenuto la licenza per operare in un altro importante aeroporto italiano a seguito di una procedura di gara altamente competitiva”. Ogni riferimento alla Swissport era assolutamente casuale.

Il contro rilancio

Come in una partita di poker, non solo la Swissport è andata a “chiamare” la puntata degli arabi ma ha voluto anche rilanciare. Non solo annunciando la volontà di assumere altre 400 persone oltre alle 2.300 già operative. La società ha promesso investimenti nella flotta elettrica presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Un investimento da 11 milioni di euro per l’acquisto di nuovi mezzi, la maggior parte dei quali ad alimentazione elettrica, tra cui trattori per il traino e il push-back di aeromobili di lungo raggio, autobus per il trasporto passeggeri scale, nastri bagagli, cargo loaders e transporters. Rinnovata, inoltre, anche la flotta dei trattori per il trasporto bagagli: 50 nuovi trattori elettrici sono già arrivati a Fiumicino e altri 70 saranno consegnati prima dell’estate.

Nuovo centro operativo

Insomma, la Swissport appare fiduciosa in un esito positivo al Tar. Ha inaugurato, infatti, anche il nuovo centro operativo di Fiumicino. Esteso su due piani e situato in una posizione strategica al centro delle attività di pista, ospita il cuore delle attività di coordinamento operativo dell’hub di Swissport Italia.

Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport in Italia spiega: “Investire nella nostra flotta e modernizzare le infrastrutture è coerente con il nostro impegno a offrire servizi di handling di massimo livello alle oltre 30 compagnie aeree nostre clienti presso l’aeroporto di Fiumicino e con il percorso di minimizzazione degli impatti ambientali che abbiamo intrapreso come società a livello globale”.

Assunzione di lavoratori in cassa integrazione

Swissport Italia si è quindi detta fiduciosa di “poter integrare in organico altri 400 dipendenti di Alitalia in cassa integrazione, come da accordi siglati con le rappresentanze sindacali il 4 luglio 2022”, se otterrà la licenza per la gestione dei servizi di rampa presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Secondo gli svizzeri la gara è stata caratterizzata “dall’illegittima e contraddittoria applicazione dei criteri stabiliti nel bando di gara” e dai “numerosi errori commessi dalla commissione incaricata della valutazione delle candidature degli operatori e nella verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti prescritti dal bando di gara”. "Abbiamo forti argomentazioni e confidiamo che la decisione venga rivista. Questo consentirà a Swissport di continuare ad operare con qualità a Fiumicino e ci permetterà di dare lavoro ad altri 400 ex dipendenti Alitalia" conclude Marina Bottelli.