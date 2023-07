Dopo il commovente addio ecco la nuova vita dell'ipermercato de La Romanina

“A tutti i miei colleghi, questo è l’ultimo mio annuncio: chiuderà per sempre il nostro Carrefour Romanina”. Era la fine del novembre scorso quando Claudia, una delle commesse del punto vendita, con la voce rotta dall’emozione comunicava la definitiva chiusura dell’ipermercato all’interno dello storico centro commerciale. Dal 1 dicembre i 49 lavoratori avrebbero riposto negli armadi i badge per essere ricollocati altrove o fuoriuscire volontariamente in seguito alla dismissione delle grandi superfici da parte della catena francese.

Cosa c'è al posto del Carrefour de La Romanina

Oggi quegli oltre 5mila metri quadrati si sono rianimati. Al posto del Carrefour è arrivato un punto vendita dell’IperTriscount. L’ipermercato copre una superficie complessiva di circa 5.500 metri quadrati, di cui circa 3.000 di vendita e 2.500 di laboratori, servizi e magazzini: nel complesso, il punto vendita occupa circa 120 dipendenti, tutti di Roma e dintorni. L'area vendita dispone di una barriera casse composta da 16 postazioni, di cui 4 ad utilizzo diretto del cliente senza operatore self- checkout. Presenti laboratori a vista per la produzione e lavorazione prodotti ortofrutta, pane, pizza e pasticceria, gastronomia, pescheria e macelleria.

Il nuovo IperTriscount

“Il punto vendita – ha dichiarato Alessio Galimberti, responsabile commerciale – rispetta l’ormai pluriennale e consolidato layout, che garantisce un’esperienza d’acquisto unica per la clientela, con alcune peculiarità. Ad esempio, tutti i laboratori sono stati realizzati con particolare attenzione, sotto il profilo architettonico, grazie all’abilità dell’architetto Danilo Rinaldi, e sono completamente a vista, per comunicare il massimo della trasparenza e della genuinità. Due celle espositive, una per la gastronomia e una per la carne, danno alla clientela l’idea della completezza del nostro assortimento”.

“Oltre alle tante innovazioni tecniche – ha spiegato l'architetto Danilo Rinaldi – il nuovo Ipertriscount si distingue per un nuovo layout in grado di migliorare la facilità di acquisto, garantendo quindi una shopping experience in grado di soddisfare ogni esigenza della clientela”. “Il nuovo Ipertriscount – hanno detto Alessandro Stocchi e Federico Graziani, rispettivamente dell'area del commerciale e responsabile del personale – si caratterizza anche per l'inserimento di nuove figure professionali a tutto vantaggio di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione. Infatti, sono ancora in corso di svolgimento i colloqui di lavoro per determinate posizioni professionali all’interno del nuovo ipermercato, soprattutto nei reparti gastronomia, macelleria, pescheria, frutteria. I selezionati seguiranno poi una procedura di formazione interna”.