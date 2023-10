La vecchia insegna spenta due anni fa. Ecco quando apre il nuovo supermercato di Labaro

Lavori in corso per la ristrutturazione del supermercato di Labaro, quello in via Clauzetto. Il vecchio Sigma ha chiuso i battenti quasi due anni fa lasciando tutta la zona di Colli d’Oro senza un supermercato di prossimità, in cui rifornirsi anche di salumi e formaggi direttamente al banco. I più vicini il Todis nel cuore di Galline Bianche e la storica grande alimentari sempre sotto i palazzoni popolari.

Come è cambiata la mappa dei supermercati a Labaro

Con la scomparsa dell’altrettanto storico supermercato Roalba diventato l'iper casa di Giulio, attività, a dispetto del nome, in mano a gestori cinesi, per gli abitanti del quartiere non è rimasto che il Conad Sant’Andrea. Il megastore con laboratorio gastronomico che si è preso le colline di Grottarossa.

Scomodo e lontano per chi, anziani per primi, desidera fare la spesa raggiungendo il supermercato a piedi o per coloro che erano abituati a rifornirsi proprio “sotto casa” dai tempi del Sidis, quello sì un punto di riferimento per tutti tanto che nel quartiere anche oggi l’area nei dintorni è rimasta “quella del Sidis”.

Quando apre il nuovo supermercato di Labaro?

Così Labaro, da quasi due anni senza uno dei suoi supermarket, si interroga su quando aprirà il supermercato di via Clauzetto. Il Conad. Tanti i curiosi che in queste settimane di lavori serrati si affacciano oltre i nastri del cantiere per verificarne di persona l’avanzamento. Il nuovo Conad di Labaro, tra quelli della Pac2000 la più grande cooperativa del consorzio Conad per dimensioni e fatturato, “aprirà a metà novembre”. E’ questo quanto apprende RomaToday da fonti aziendali.

Un po’ di ritardo rispetto alle prospettive iniziali con il supermercato che avrebbe dovuto aprire i battenti a fine ottobre. Per i residenti di Labaro servirà ancora un po’ di pazienza, ma per la spesa di natale quel supermercato in cui in tanti ormai non speravano più sarà probabilmente operativo.