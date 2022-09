I supermercati di Roma in cui la spesa è meno cara (secondo Altroconsumo)

Risparmiare si può. Ed a Roma, secondo l’indagine annuale condotta dalla rivista Altroconsumo, è più facile riuscire a farlo rispetto a molte delle altre città che sono state analizzate.

Altroconsumo ha effettuato delle rilevazioni, senza preavviso, in 125 iper, 700 super e 346 discount, distribuiti in 67 città, andando a verificare i prezzi su 1,671 milioni di prodotti, andando a selezionare le merci più acquistate secondo Instat. Sono stati registrati i costi, promozioni incluse, delle merci presenti sgli scaffali. A Roma queste rilevazioni sono state effettuate su 67 attività della grande distribuzione organizzata, distribuite in tutta la capitale.

Il supermercato più economico è risultato essere “Spazio Conad” di via Alberto Lionello 201, a Porte di Roma. Sul podio dei meno cari finiscono anche un ipermercato ed un supermercato Pewex rispettivamente presenti in via Cassia ed in via Filippo Serafini. Nella capitale è possibile risparmiare fino a 1226 euro all’anno, in base al tipo di supermercato che si sceglie. E’ tra i valori più alti in assoluto, che sono stati rilevati dalla ricerca di Altroconsumo. Lo è anche in rapporto ad altre grandi città, come Milano (dove si può risparmiare fino a 1.024 euro all'anno e Napoli dove, a fronte di un minor numero di ipermercati e supermercati analizzati, il risparmio è quasi la metà della Capitale (637 euro l'anno).

Dal punto di vista metodologico, la rivista ha spiegato com’è stato calcolato il risparimo. E’ stata considerata la spesa media annua delle famiglie italiane al super, nel 2021 pari a 6.780 euro secondo Istat. “Per ottenere il risparmio – ha chiarito Altroconsumo - abbiamo infine calcolato la differenza di spesa tra l’ultimo negozio (il più caro) e il primo (il più economico)”.

Cosa vuol dire il termine "Indice" Il termine "indice" indica la catena più conveniente. Se l'indice è 110, per esempio, significa che i prezzi sono del 10% più cari rispetto all'insegna più economica d'Italia che ha, appunto, indice 100.