Roma perde il marchio Doc. Quattordici supermercati pronti a cambiare insegna

Roma si prepara ad un nuovo tetris delle insegne con la mappa dei supermercati destinata a cambiare, ancora una volta. Sono sempre più insistenti le voci sulla possibile cessione dei supermercati Doc ad altri imprenditori. I 14 punti vendita Doc di Roma rischiano dunque di sparire. Sostituiti da altre catene distributive.

I supermercati Doc a Roma

Una realtà giovane quella di Doc Roma, nata nel 2010 per volontà di Unicoop Firenze, una delle più grandi cooperative di consumo per giro d’affari operanti in Italia. A quanto apprende RomaToday l’accordo per la cessione delle attività è imminente. Così nei punti vendita della Capitale - da Due Ponti a Ostia, passando per Torresina, Parioli, Gianicolense e San Paolo fino a Marino - è grande l’incognita che pende sulle teste degli oltre 200 lavoratori.

Unicoop Firenze sceglie per adesso la strada del silenzio stampa. "Non abbiamo dichiarazioni da rilasciare in questa fase" fa sapere contattata dalla nostra redazione.

I sindacati incalzano. Nessuno vuole ritrovarsi davanti all’ennesimo terremoto a cose fatte e decisioni prese. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno chiesto ai vertici aziendali un incontro urgente perché venga fatta chiarezza sui rumors relativi alla cessione dell'intera rete romana ad altri imprenditori. “Qualora queste voci venissero confermate - avvisano i sindacalisti Marco Immordino, Giulia Falcucci e Maristella Bochicchio - impediremo in ogni caso qualsiasi azione a gruppi che potrebbero danneggiare con applicazioni contrattuali peggiorative le condizioni dei lavoratori”.

Il rischio del dumping contrattuale

A preoccupare infatti sono dumping contrattuale e contratti pirata che, specie nel settore della grande distribuzione organizzata alla prese con un sempre più frequente spacchettamento, sono dilaganti.

“Abbiamo chiesto un incontro urgente all’azienda perché la cessione dell’intera rete dei supermercati Doc sarebbe l’ennesima dimostrazione di come i grossi marchi fuggano dalla grande distribuzione organizzata di Roma. Il rischio che rileviamo da questa operazione che sappiamo essere in corso - dice ai microfoni di RomaToday il segretario generale della Uiltucs Roma e Lazio, Alessandro Contucci - è il grande spazio lasciato ad imprenditori che applicano contratti collettivi in dumping peggiorando le condizioni economiche dei lavoratori. Chiediamo a Doc e quindi ad Unicoop Firenze certezze e garanzie su tutele e tenuta occupazionale”.

La fuga della galassia Coop da Roma

L’eventuale addio dei Doc rappresenterebbe la nuova fuga delle cooperative di consumatori da Roma dopo la cessione degli oltre 50 punti vendita Coop, quelli della catena Distribuzione Roma controllata da Coop Alleanza 3.0, a Tigre. Resterebbero in città solo i sette storici negozi di Unicoop Tirreno e i cinque Super Conti gestiti da Coop Centro Italia, oltre al servizio di consegna on-line EasyCoop.