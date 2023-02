La frenata del governo sul Superbonus fa infuriare architetti e ingegneri romani: "Ci avete traditi"

Lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito per i lavori in regime di Superbonus 110% indigna gli architetti e gli ingegneri romani. I rispettivi ordini provinciali, infatti, all'indomani del decreto legge approvato dal consiglio dei ministri rispetto alla frenata sulle agevolazioni, si sono appellati al Governo Meloni chiedendo di rivedere le sue posizioni.

"Ci sentiamo traditi - fanno sapere i professionisti - perché abbiamo dato massima fiducia a questo esecutivo". Alessandro Panci, presidente dell'ordina degli architetti di Roma e provincia, sottolinea quanto "la situazione continui progressivamente a peggiore e sia ormai insostenibile - dichiara - sono mesi che proponiamo soluzioni alternativa allo scopo di sbloccare i crediti". Il dietrofront del Governo per Panci "sarà un danno al cittadino che perde il beneficio delle detrazioni e una ripercussione sulle aziende e sui professionisti impossibilitati a pagare tasse e contributi, con il rischio fallimento per molti operatori".

Difficilmente molte famiglie riusciranno a farsi carico integralmente delle spese per i lavori, oltre alle sanzioni e agli interessi. E migliaia di cantieri avviati negli ultimi mesi potrebbero essere smantellati, lasciando le opere tragicamente incomplete. "Bisogna rimettere in moto il mercato dei crediti - aggiunge Marco Alcaro, consigliere dell'ordine architetti - e non certi parlare di blocco. Anche le casse di previdenza private rischiano di essere coinvolte, perché stavano procedendo all'acquisto tramite alcune banche. La decisione del Governo ignora deliberatamente un confronto dovuto con chi è impegnato da mesi per arrivare a una soluzione condivisa".