L'allarme degli imprenditori: "Con il super green pass perdite per 3,5 milioni per i bar di Roma"

"Come Fiepet-Confesercenti, da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, siamo stati sempre collaborativi e propositivi con i governi che si sono succeduti così come con le istituzioni locali. Siamo preoccupati però dalle ultime disposizioni, in particolare sull'utilizzo del 'super green pass', che prevedono la consumazione al bar - anche se per un caffè o un cornetto al banco - solo per coloro in possesso del super certificato e in più il divieto di festeggiare l'ultimo dell'anno a cena".

A rilevarlo è Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. Pica osserva che si tratta di "un combinato disposto che avrà effetti negativi su tutta la filiera. Per le 8mila caffetterie della Capitale si prevedono perdite per almeno 3,5 milioni di euro - peraltro non capiamo perché tale disposizione, in vigore fino al 31 marzo, riguarda solo i bar e non le altre categorie come ad esempio i supermercati dove solo per fare la fila alle casse si sosta molto di più che per prendere un caffè".

"Per il mancato Capodanno, invece, contiamo perdite di circa 22 milioni di euro per Roma e Lazio solo per il 31 dicembre". "Come Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio ho richiesto una giunta di presidenza nazionale della Fiepet per trovare proposte e soluzioni da portare al Governo al fine di evitare altri possibili nuovi lockdown che ad oggi rappresenterebbero una brusca frenata alla ripartenza del nostro settore della somministrazione" aggiunge ancora Pica.