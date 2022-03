Agenzia Dire, Stefano Valore è il nuovo editore

Cambio al vertice per l'agenzia di stampa Dire: Stefano Valore, presidente di SiliconDev, azienda di alta tecnologia e servizi informatici, è il nuovo editore.

"Ho deciso di investire sulla Dire - spiega Valore - una realtà che da più di 33 anni opera nel mondo dell'informazione dove si è conquistata una posizione di assoluto rilievo. Grazie al lavoro quotidiano dei 130 dipendenti, di cui 76 giornalisti, ho trovato conferma che oggi l'agenzia Dire è conosciuta e utilizzata ai più alti livelli Istituzionali e politici, del sistema economico, a livello di amministrazioni locali e dalle più grandi testate giornalistiche".

L'obiettivo del nuovo editore è quello di "dare nuovo slancio, aprire altri settori di lavoro e lanciare innovativi progetti di comunicazione - spiega Valore -. Grande apporto, a livello tecnologico e di personale specializzato, arriverà da SiliconDev, dove l'esperienza maturata nel campo dell'alta tecnologia sono sicuro che con l'agenzia Dire si trasformerà subito in opportunità di sviluppo e lavoro".

"Partecipiamo ai lavori della commissione istituita presso il Dipartimento dell'Editoria di Palazzo Chigi - prosegue Valore - e siamo fiduciosi che si arrivi in tempi brevi, auspicabilmente entro giugno come detto in più occasioni, alla definizione dei nuovi criteri oggettivi per la fornitura di servizi giornalistici all'amministrazione statale, nel rispetto del pluralismo dell'informazione fondamentale precetto costituzionale".