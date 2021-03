Riapre lo storico Stefanel a Roma: la proprietà passa nelle mani di Ovs

Il punto vendita in via Cola di Rienzo riapre le sue porte

Il negozio Stefanel di Roma riapre al pubblico. Da giovedì 4 marzo le vetrine di via Cola di Rienzo hanno riacceso le luci. Nei giorni scorsi c'è stata la finalizzazione del passaggio di proprietà del brand Stefanel e di 23 negozi a gestione diretta a OVS che, progressivamente, sta riaprendo gli store nelle più belle vie dello shopping.

Stefanel in via Cola di Rienzo

I capi disponibili nello store di via Cola di Rienzo appartengono all'ultima collezione della precedente gestione. Il team creativo di OVS sta già lavorando allo sviluppo del nuovo prodotto che si troverà in negozio a partire dall’avvio della futura stagione autunno inverno 2021. A caratterizzare le prossime collezioni saranno linee contemporanee e accessibili, sempre caratterizzate da stile, femminilità, ricercatezza nei particolari e attezione ai materiali.

Così Ovs punta a rilanciare lo storico brand italiano, in un momento in cui il settore della moda, come altri, è stato fortemente colpito dalla pandemia.