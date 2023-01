Starbucks pronto a sbarcare nel centro di Roma. E cerca personale

Starbucks è pronta a sbarcare anche nel centro di Roma. La conferma arriva, indirettamente, da Percassi, l'azienda che sviluppa in franchising la rete italiana di marchi esteri come Victoria's Secret, Lego e Starbucks appunto.

È Percassi, infatti, ad avere pubblicato su LinkedIn un annuncio di ricerca personale per il nuovo locale della popolare catena di caffetterie americana: "Starbucks continua a crescere e una delle sue prossime tappe sarà proprio a Roma, dove apriremo a breve un nuovo accogliente store in centro". Tra le figure ricercate, baristi, ma anche store manager e assistant store manager, che verranno impiegati sia nel nuovo locale sia in quello, aperto ad aprile 2022, dell'outlet di Castel Romano.

Starbucks a Roma, dove aprirà?

Confermata la ricerca di personale, resta da capire dove verrà aperta la nuova caffetteria. Le ipotesi sul tavolo, come conferma anche la Dire, sono diverse: considerando il pieno centro si è più volte parlato della zona di piazza San Silvestro (che era anche una delle ipotesi iniziali) e di quella di piazza Venezia, ma in pole position, tra le location prescelte, si piazza anche la stazione Termini, strategica dal punto di vista dei flussi e del passaggio.

A far pendere l'ago della bilancia per una soluzione o per l'altra saranno, quasi certamente, gli spazi. Le caffetterie Starbucks si sviluppano solitamente su ampie superfici, come dimostra anche il locale aperto a Castel Romano, che si sviluppa su un unico piano di oltre 200 metri quadri e offre 40 posti a sedere, oltre a un dehor esterno di più di 70 metri quadrati con ulteriori 34 sedute. La ricerca nel centro di Roma deve quindi orientarsi verso locali ampi, da incrociare con i costi. Anche per questo sembra tramontare l'ipotesi che il nuovo locale possa aprire in Galleria Alberto Sordi.