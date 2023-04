Starbucks a Roma, ci siamo: pronta l'inaugurazione nel cuore della Città eterna

Alla fine la sede è stata svelata: il primo Starbucks del centro di Roma aprirà in via della Guglia, nel cuore del Tridente, a pochi passi da Montecitorio e da via del Corso. Lo ha confermato Percassi, annunciando che l'apertura del nuovo locale della popolare catena di caffetterie americana è fissata per metà maggio.

L'annuncio arriva a tre mesi dalla pubblicazione della ricerca di personale per il nuovo store, baristi, store manager e assistant store manager impiegati sia nel locale di via della Guglia sia in quello, aperto ad aprile 2022, dell'outlet di Castel Romano.

Trattandosi del primo Starbucks ad aprire ufficialmente nel cuore di Roma, le ipotesi sulla location si sono susseguite nel corso degli anni e negli ultimi mesi. Più volte si è parlato della zona di piazza San Silvestro, una delle ipotesi iniziali, e di quella di piazza Venezia, ma in pole position, tra le location prescelte, è rimasta per diverso tempo anche la stazione Termini, strategica dal punto di vista dei flussi e del passaggio. Sul tavolo anche la Galleria Alberto Sordi: tutte possibilità scartate in favore di via della Guglia.