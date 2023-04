Lo stabilimento Birra Peroni di Roma si ferma per una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro

Venerdì 28 aprile 2023 in occasione della “Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro”, Birra Peroni ferma la produzione dello stabilimento di Roma per 4 ore.

Lo stop dello stabilimento è fatto per permettere agli oltre 750 dipendenti di partecipare al primo “#ICare Day” dell’azienda, l'evento dedicato sul tema della sicurezza sul posto di lavoro.

L'iniziativa vedrà momenti di formazione, online e in aula, esercitazioni pratiche e #ICare Moments”, momenti in cui i dipendenti potranno confrontarsi su aree di forza e di sviluppo dell’azienda in materia di salute e sicurezza, così da individuare insieme progetti e soluzioni per il miglioramento continuo.

I dipendenti dello stabilimento romano di Birra Peroni avranno anhe la possibilità di partecipare anche ad attività dimostrative di ingresso in spazi confinati e l’uso dei trabattelli, oltre ad apprendere le principali manovre di primo soccorso.