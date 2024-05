Un’oasi sportiva nel cuore di Roma

Con l'estate alle porte, la ricerca di attività ricreative all'aperto diventa prioritaria per molte famiglie. Tra le varie opzioni, il nuoto è un'attività versatile e benefica per persone di tutte le età. Con i suoi molteplici vantaggi per la salute e il benessere, uniti al divertimento e alla socializzazione, il nuoto è una scelta ideale per trascorrere il tempo libero. E quale luogo potrebbe essere migliore di una piscina in un club sportivo, dove non solo è possibile nuotare, ma anche partecipare a una vasta gamma di attività adatte a tutta la famiglia? Per questo vogliamo farti scoprire tutti i numerosi vantaggi della nuova oasi sportiva nata nel cuore della Capitale.

Relax e divertimento al sole

La piscina estiva, semi-olimpionica, circondata dal verde, diventa il luogo ideale per nuotare, rilassarsi e prendere il sole. I visitatori possono scegliere tra l'ingresso di tre ore o l'intera giornata, entrambi inclusivi di lettino e ombrellone. Lo Sporting Club Ostiense, aperto sette giorni su sette, dalle 8:30 fino al tramonto, offre un'ampia finestra di tempo per godersi una giornata di puro svago.

La struttura mette a disposizione per i più piccoli, quattro gonfiabili di cui due piscine con scivoli, profonde 50 centimetri, garantisce divertimento in sicurezza per tutta la famiglia. Inoltre, dal 3 giugno al 27 luglio, è possibile frequentare corsi intensivi di scuola nuoto per bambini e adulti, con orari flessibili per adattarsi alle esigenze di tutti.

Per i genitori che desiderano accompagnare i propri figli durante i corsi intensivi, è prevista un'offerta agevolata che include l'accesso alla piscina e ai gonfiabili per tre ore di divertimento in famiglia.

Attività tutto l’anno

Le attività dello Sporting Club Ostiense non si esauriscono con la fine dell'estate. La stagione invernale, parte il 23 settembre, inizierà con un'ampia gamma di attività sportive.

Il nuoto libero, praticabile in tutti gli orari di apertura della struttura, con almeno due corsie riservate anche durante le lezioni della scuola nuoto.

La scuola nuoto è aperta ai bambini dai 3 ai 16 anni, con gruppi differenziati in base al livello e alle loro abilità.Durante gli 8 mesi di corso i bambini parteciperanno a gare, feste a tema e ogni quadrimestre si svolgeranno i brevetti. Anche gli adulti possono approfittare della scuola nuoto per imparare o perfezionare le proprie tecniche, con lezioni di 60 minuti e accesso alla palestra per il riscaldamento autonomo.

L’acquagym, le cui lezioni sono tenute dai nostri 3 istruttori altamente qualificati, è adatta ad ogni tipo di necessità e fascia di età. Offre un'esperienza coinvolgente e benefica per tutto il corpo. Contrariamente alla percezione comune, l'acquagym non è un'attività meno impegnativa, ma piuttosto un modo divertente ed efficace per allenarsi, migliorare la resistenza e tonificare i muscoli.

Un’oasi per condividere momenti speciali in famiglia

Lo Sporting Club Ostiense si conferma così non solo come un luogo dedicato allo sport e al benessere, ma anche come un punto di incontro per tutta la famiglia, offrendo opportunità di svago e divertimento per ogni età e interesse.