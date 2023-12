Sporting Club Ostiense: affitto campi calcetto e calciotto, padel e piscina a prezzi super scontati

Lo Sporting Club Ostiense è uno dei principali impianti sportivi di Roma. La sua storia inizia nel 1969 in zona Eur Marcoi, attualmente il club dà un'offerta completa ai suoi iscritti, con oltre 100mila di impianti sportivi immersi nella natura e nella tranquillità.

Proprio grazie alla vasta superficie a disposizione lo Sporting Club Ostiense ha potuto evolversi ed ampliare la propria offerta per soddisfare le esigenze e le richieste dei propri soci, restando, così, al passo coi tempi. Piscina, estiva e invernale, semi olimpionica, palestra, campi di calcetto, calciotto e padel, un comodissimo parcheggio di 1.500 posti auto, aree adibite al relax e al divertimento e molto altro ancora.

Calcetto e Calciotto

Lo Sporting Club Ostiense può vantare 5 campi di calcetto e 4 di calciotto che vengono aggiornati regolarmente ogni 5 anni. La struttura sportiva utilizza le ultime tecnologie in fatto di manto erboso sintetico (a 52 mm, per il comfort anche dei giocatori più esigenti, con fondo sabbioso e gommini atossici anti trauma, per la massima presa anche in caso di pioggia), fari a LED per una illuminazione ottimale, palloni regolamentari, fratini sempre puliti e, novità 2024, telecamere sui campi, un sistema di riprese che permette di rivedere le proprie azioni in alta definizione.

Shop Today propone un offerta super conveniente che comprende:

affitto del campo per 60 minuti

pallone

fratini

spogliatoi con docce

parcheggio

Padel

Lo Sporting Club Ostiense mette a disposizione degli iscritti dei campi da padel panoramici con manto erboso di ultima generazione con erba sintetica a 25 mm. Certificati da Italian Padel, i fornitori dei campi dei tornei internazionali. I campi sono interamente illuminati con tecnologia al LED per permetterti di giocare in qualsiasi orario. Nuovi anche gli spogliatoi del Padel Club, con tutti i comfort di cui hai bisogno, dedicati sia alle donne che agli uomini.

Il Padel Club si estende per 9.000 metri quadrati pieni di splendide aree verdi curate, che permettono di godersi una bella giornata in famiglia o di assistere alle partite dei propri compagni.

Shop Today propone un offerta super conveniente che comprende:

affitto del campo per 90 minuti

palline

racchette

spogliatoi con docce

parcheggio

Piscina

Allo Sporting Club Ostiense è presente anche una grande piscina invernale. Una vasca semi-olimpionica di 25 metri con un’altezza che varia da 1,40 metri a 1,80 metri per 6 corsie dedicate al nuoto e al tuo allenamento. La struttura infatti è coperta con pallone pressostatico per la stagione invernale (da metà settembre al 22 maggio) e aperta per tutta la stagione estiva (dal 22 maggio al 27 agosto).

Nella stagione invernale la struttura è super-riscaldata con temperatura dell’acqua a 29° e con temperatura ambientale a 25°; l’ideale sia per chi si vuole allenare sia per i bimbi della scuola nuoto. Durante la stagione invernale sono attivi diversi corsi tra cui la scuola nuoto e mini scuola nuoto, i corsi nuoto per adulti, l’acquagym e molto molto altro!

Inoltre, è sempre attiva la possibilità di allenarsi, in piena autonomia, grazie al nuoto libero per cui sono garantite minimo di 2 corsie tutto l’anno.

Inclusa nel tuo abbonamento di nuoto troverai anche la palestra, munita di tutti gli attrezzi per un allenamento ottimale e completo.