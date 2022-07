I punti sosta per i rider a Roma: i dettagli del progetto del Campidoglio

Spazi polifunzionali per trovare ristoro dal caldo o dal freddo, per aggiustare le biciclette o, semplicemente, avere un bagno dove fare i propri bisogni. È stata avviata la discussione sul progetto Sos Rider da parte della commissione lavoro e cultura del comune di Roma Capitale. Si tratta di un’iniziativa grazie alla quale i fattorini, che operano per le aziende di food delivery, potranno contare su dei luoghi a loro dedicati, che faciliteranno e di molto il loro lavoro. Le criticità del settore, ovviamente, rimangono ma il progetto rappresenta un passo in avanti nell’ottica della tutela della salute dei rider.

Biblioteche al servizio dei rider

Gli spazi polifunzionali verranno individuati all’interno delle biblioteche romane, specialmente quelle più grandi ed attrezzate. Per l’individuazione delle aree sta lavorando, come detto, la commissione capitolina lavoro e cultura, insieme agli assessori competenti e alla direttrice delle biblioteche del comune di Roma.

"È importante – scrivono in una nota le segreterie regionali di Cgil, Filt Cgil e NIdiL Cgil di Roma e del Lazio - fornire spazi polifunzionali dove associare servizi e lavoro, fornire a questa nuova figura professionale un luogo di ristoro soprattutto in caso di condizioni climatiche avverse in inverno e con il caldo estivo, dare accesso a servizi igienici, ad una mini officina e ad utenze elettriche per ricaricare smartphone e bike, essenziali strumenti di lavoro".

Siamo ancora agli inizi di questo progetto che vivrà, necessariamente, una fase di sperimentazione. I sindacati hanno apprezzato "il lavoro svolto dalla presidenza della commissione cultura e lavoro, siamo pronti a una stretta collaborazione per la partenza più rapida possibile del progetto e auspichiamo che in futuro sia integrato da ulteriori sviluppi estesi al mondo della logistica e della distribuzione urbana. Siamo favorevoli ad ogni azione - continua la nota - che si proponga di migliorare le condizioni di lavoro, e quindi anche di vita, degli operatori del food delivery, anche di quelli non ancora stabilizzati”.

Spazi aperti nelle ore di punta

Dopo una prima fase, sarà importante attrezzare compiutamente ciclofficine e punti di ristoro diffusi in tutta la città, “da tenere aperti nelle ore in cui maggiormente i rider ne hanno necessità – scrivono ancora i sindacati - sarà necessario attivare tutte le risorse utilizzabili a partire da ulteriori fondi della Regione, da quanto programmato nell'agenda regionale 2022-26 e da quanto stanziato in materia con il Pnrr. Sindacati e Roma Capitale si cimentano per dare tutele innovative al lavoro che cambia", conclude la nota delle segreterie regionali di Cgil, Filt Cgil e NIdiL Cgil di Roma e del Lazio.

Strade sicure per i rider di Justeat

Non solo l’iniziativa inerente per gli spazi polifunzionali. Sempre nell’ottica della salvaguardia della salute dei rider, la Filt Cgil di Roma e del Laio ha raggiunto un accordo con il colosso Justeat. Ai 600 lavoratori della multinazionale verrà fornita una mappa della città di Roma, con le strade ed i percorsi più pericolosi da evitare. “Questo accordo – scrive in una nota il sindacato - che ha visto la partecipazione attiva dei rappresentanti dei lavoratori, garantisce una sicurezza maggiore è la volontà di Justeat di farsi carico delle preoccupazioni dei lavoratori nell’esercizio della loro attività. Ci sono diverse strade troppo pericolose, ed anche per questo abbiamo chiesto al comune di Roma di metterle in sicurezza. Questa mappa inoltre è il prodotto di relazioni industriali che si collocano all’avanguardia nel variegato e complesso mondo della logistica. Con questo accordo – conclude la nota - l’obiettivo che ci poniamo è quello di far sì che i rider di questa città possano svolgere il loro lavoro in sicurezza, nel miglior modo possibile”. Un'iniziativa importante viste le proteste che c'erano state anche nei mesi scorsi, quando i sindacati avevano chiesto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri di intervenire per mettere le strade in sicurezza. Purtroppo, si registrano troppe spesso incidenti che riguardano i rider, alcuni dei quali anche molto gravi. Non solo. i fattorini devono anche vedersela con rapinatori e violenze di ogni genere.