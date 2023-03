Alla Soprintendenza manca un terzo dei lavoratori: "Così il patrimonio è a rischio tutela"

Da due anni senza un numero adeguato di dipendenti tanto che gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e la tutela del patrimonio culturale di competenza sarebbero a rischio. A lanciare l’allarme sulla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Viterbo e dell'Etruria Meridionale sono la Fp Cgil e la Uil PA.

La Soprintendenza di Viterbo e dell'Etruria Meridionale

Nato il 1 febbraio 2021, il nuovo organo periferico del Ministero della Cultura è sempre stato in deficit di personale operativo, in particolar modo di funzionari tecnici. A fronte di 111 unità per garantire il funzionamento, oggi in servizio ci sono solo 48 lavoratori di cui 32 dipendenti nelle 4 sedi operative di Roma, Viterbo, Tarquinia ed Oriolo Romano e 16 addetti alla vigilanza nelle aree archeologiche assegnate che effettuano un servizio di apertura al pubblico.

“Lavorare in queste condizioni è impossibile, non solo nel far fronte a situazioni di carattere emergenziale ma anche nell’ordinarietà, ma soprattutto rispetto all’impegno previsto dal carico di lavoro, arrivato attualmente a livelli insostenibili” - denunciano i sindacati. “La situazione attuale comporta il rischio di gravi danni operativi ed economici per il territorio di competenza e per le attività di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati dal buon andamento di questo ufficio. La mancanza di soluzioni concrete da parte del MIC, nonostante la situazione sia stata più volte evidenziata a più livelli, si traduce in criticità e mancanze che impattano gravemente sulle attività di Enti locali e privati, che già subiscono e subiranno loro malgrado sempre più le conseguenze della situazione attuale, con il rischio concreto di perdite di finanziamenti e gravi danni economici anche in relazione all’attuazione del PNRR".

L'allarme dei sindacati sul deficit di personale

Anche lo svolgimento di attività minime e ordinarie, con una carenza di personale che si assesta intorno al 30% di quanto stabilito dalle piante organiche, risulta complicato. "Nonostante i funzionari e tutti i dipendenti assicurino la propria attività ben oltre l'orario contrattualmente previsto - continuano Fp Cgil e Uil PA - si rischia una paralisi totale dell'attività di tutela del patrimonio culturale in un territorio, come quello viterbese e dell'Etruria Meridionale, ricco di importanti testimonianze storico artistiche e che su queste fa leva per lo sviluppo turistico ed economico. Allo stato attuale non è possibile assicurare né il rispetto delle tempistiche legate alla resa dei pareri, né il buon andamento delle procedure, né l’attuazione della programmazione ordinaria e dei cantieri attualmente in corso, con conseguenze per tutti i soggetti e gli operatori economici coinvolti. Anche lo scorrimento delle graduatorie concorsuali rischia di non essere di aiuto perché non include personale tecnico-scientifico addetto alle funzioni di tutela”. Da qui la richiesta di un forte intervento della politica, “sia a livello di Ministero, per integrare il personale attualmente operativo con urgenti assunzioni, anche a carattere emergenziale, sia a livello di governo locale, affinché le istituzioni tutte si facciano carico di una situazione che rischia di impattare sulle risorse del territorio".