Simona Petrozzi è la nuova presidente del Comitato per l'imprenditorialità femminile di Roma

È Simona Petrozzi la nuova presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Roma. Eletta l’11 luglio, Petrozzi è ceo e founder di Siro Consulting srl, società che opera nella comunicazione d’impresa, specializzata in particolare nella comunicazione digital ed è attualmente vice presidente nazionale di Terziario Donna e presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma.

Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile

Il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile si propone come punto di riferimento per le imprenditrici e le aspiranti imprenditrici, offrendo spazi di rappresentanza per esigenze dell’imprenditoria rosa sul territorio, creando occasioni di confronto tra le diverse modalità di conciliare lavoro e vita familiare. Fornisce anche uno stimolo alla creazione di informazioni, servizi e opportunità su misura per le donne creatrici d’impresa. Nel corso dei diversi mandati, il Comitato ha svolto attività di promozione finalizzata alla nascita e allo sviluppo delle imprese femminili del territorio, attraverso modalità e strumenti condivisi e concordati con la Camera di Commercio di Roma.

Le componenti del comitato

Sono state nominate anche le 18 componenti del Comitato, in rappresentanza delle associazioni di categoria del mondo produttivo, degli ordini professionali e delle associazioni a tutela dei consumatori. Si tratta di Maria Rita Arena, Rita Armeni, Lavinia Bellioni, Claudia Cattani, Claudia Conversi, Antonella Cristini, Lucia de Grimani, Luigina Di Liegro, Valentina Fabbri, Serena Gallaccio, Charis Goretti, Micaela Pallini, Alberta Parissi, Simona Petrozzi, Anna Rita Rizzo, Claudia Torrisi, Stefania Trombetta, Anna Vettigli.

“Il ruolo delle donne all’interno della nostra economia – ha dichiarato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma – continua a crescere, ma non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. La nomina di Simona Petrozzi avviene in una fase particolarmente importante per la nostra provincia, prima in Italia per numero di imprese femminili (oltre 97mila). Si tratta di una realtà che testimonia la grande forza delle donne e la loro tenacia nel mettersi in gioco, nonostante la congiuntura non facile per lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali. Alla presidente Petrozzi e a tutta la squadra i miei migliori auguri di buon lavoro”.

“Sono molto felice di coordinare il Comitato dell’imprenditoria femminile (CIF) della Camera di Commercio di Roma – ha scritto Petrozzi in un post su Facebook - a Roma è nato un gruppo di donne di eccellenza e rappresentative delle più importanti associazioni imprenditoriali ed ordini professionali della nostra città. La pluralità dei nostri mondi associativi e professionali, ma con il “comun denominatore” dei valori sani che ci accomunano, sarà la nostra forza per “fare bene” nel nostro territorio, dove operano oltre 97 mila imprese femminili”.