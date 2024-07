Silicondev investe nelle soluzioni blockchain ed entra in Mediachrome

Silicondev, leader nella Digital Transformation, annuncia con entusiasmo l’ingresso in Mediachrome, un’azienda di punta nella Live Communication. Questa acquisizione strategica rappresenta un passo significativo per Silicondev, che amplia così il proprio portafoglio di soluzioni digitali innovative.

Mediachrome, fondata da esperti sviluppatori software e designer digitali, è nota per la sua esperienza nel settore degli eventi aziendali, corporate e consumer. La società ha realizzato oltre 100 progetti per più di 30 clienti multinazionali, offrendo soluzioni digitali all’avanguardia per il marketing e la comunicazione. Le sue piattaforme proprietarie consentono la produzione e distribuzione di contenuti con qualità televisiva a costi contenuti, rivolgendosi a un pubblico internazionale.

Recentemente, Mediachrome ha lanciato due servizi innovativi: Knox Streaming e Knox Storage.

Due servizi tecnologici innovativi

Knox Streaming è una piattaforma rivoluzionaria che utilizza la combinazione avanzata di HTTP e IPFS, supportata dalla tecnologia blockchain, per offrire streaming video di alta qualità a costi competitivi. La piattaforma garantisce una distribuzione decentralizzata, affidabile e sicura dei contenuti, con una scalabilità e velocità superiori rispetto alle soluzioni tradizionali. Tra i vantaggi unici di Knox Streaming vi sono i costi operativi ridotti, la qualità di streaming fino a 4K e l’adattamento dinamico della qualità in base alla velocità della connessione. Inoltre, la piattaforma offre un supporto dedicato e soluzioni personalizzabili per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

I limiti delle soluzioni CDN attuali includono costi elevati per i publisher e broadcaster, barriere all’ingresso per nuovi operatori e una mancanza di incentivi per promuovere soluzioni più efficienti e a basso costo. Knox Streaming risponde a queste sfide offrendo una tecnologia che riduce i costi operativi e aumenta l’accessibilità per un maggior numero di publisher, permettendo loro di fornire un’esperienza utente superiore.

Knox Storage è una soluzione avanzata di archiviazione dati che combina sicurezza, scalabilità e flessibilità, rivolgendosi a realtà sia piccole che grandi. Utilizzando tecnologie top tier, Knox Storage garantisce la protezione dei dati e l’affidabilità necessaria per supportare le operazioni aziendali critiche. Lo storage decentralizzato offre numerosi vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali, tra cui una maggiore sicurezza dei dati, una riduzione dei costi di archiviazione e una migliore resilienza contro le interruzioni del servizio.

“La nostra collaborazione con Mediachrome rappresenta una sinergia perfetta tra competenze complementari e una visione comune di innovazione,” ha dichiarato Stefano Valore, Presidente di Silicondev. “Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti soluzioni di Live Communication e streaming di ultima generazione, ampliando il nostro impegno nella trasformazione digitale.”