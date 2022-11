Shopping natalizio, mezzi gratis "una tantum" e navette: il Comune studia il piano trasporti

Trasporto pubblico gratuito nel periodo natalizio per incentivare lo shopping e popolare il centro città senza intasarlo con le auto. La richiesta è arrivata da alcune associazioni dei commercianti, che si sono rivolti all'assessorato alla Mobilità e a quello allo Sviluppo Economico e Attività Produttive per chiedere un supporto concreto nel trasformare le festività in un volano per la ripresa economica.

Il Campidoglio sta lavorando al "piano Natale" proprio in queste settimane, e al capitolo trasporti sta dedicando particolare attenzione proprio per la delicatezza del tema, che interseca commercio, viabilità e inquinamento. La difficoltà maggiore resta quella di evitare che le auto mettano sotto assedio il centro intasando le vie che portano al quadrante dello shopping e riducendo i parcheggi all'osso, e allo stesso tempo evitare che le difficoltà a muoversi possano tenere lontani potenziali clienti.

Mezzi pubblici gratis in alcune giornate e navette dedicate: le ipotesi al vaglio

L'ipotesi messa sul tavolo di aprire i varchi Ztl non sembra di conseguenza convincere il Comune, perché comporterebbe in automatico l'aumento dei mezzi privati in centro con ripercussioni sia sul traffico sia sull'inquinamento (che nei giorni scorsi ha tra l'altro raggiunto il picco). Una possibilità per agevolare i commercianti e i clienti senza impattare sulla viabilità potrebbe quindi essere quella di offrire l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, un po' come accaduto lo scorso 17 settembre in occasione della Smart Mobility Week.

Un'iniziativa di questo genere comporta però una serie di problemi, primo tra tutti quello economico: impossibile, per le casse di Comune e Atac, sostenere 10-15 giorni di mezzi gratis, per non parlare delle proteste che potrebbero arrivare da chi ha sottoscritto l'abbonamento mensile o annuale. Un compromesso potrebbe essere appunto istituire soltanto alcune giornate di trasporto pubblico gratuito da affiancare un potenziamento delle linee verso il centro e a navette, possibilmente a emissioni zero e sempre gratuite, che possano trasportare turisti e romani dai principali capolinea o stazioni ferroviarie sino in centro, consentendo loro di spostarsi agevolmente nelle zone di maggior afflusso per lo shopping. Un'iniziativa già adottata dalla giunta Raggi a Natale 2019, l'ultimo "tradizionale" prima dello scoppio della pandemia di Covid-19: dall'Immacolata sino all'Epifania era stato istituito un servizio navetta circolare attivo durante il giorno che collegava le principali vie dei negozi con parcheggi, fermate metro, capolinea e nodi di TPL.

Il Black Friday banco di prova in vista della maratona natalizia

Il piano per il 2022, come detto, è allo studio dei due assessorati, ma il tempo stringe. Il 25 novembre, giornata del Black Friday, darà ufficialmente inizio al periodo dello shopping natalizio, e per allora le linee guida dovranno già essere chiare. Soprattutto perché questo Natale sarà un banco di prova importante dopo due anni di pandemia molto faticosi a livello economico, in cui gli accessi alle vie dei negozi sono stati contingentati nel timore di contagi, e in cui i commercianti hanno fatto i conti con una profonda crisi dei consumi. Aggravata negli ultimi mesi dall'aumento dei costi dell'energia