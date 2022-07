La moda fuori dal comune: all'ombra di Marco Aurelio sfilano i talenti di Who is on next?

Una serata fuori dal comune, dedicata alla moda e ai giovani talenti. Si è svolta nella serata di ieri la sfilata Who is on next?, il progetto di scouting dedicato ai nuovi creativi della moda italiana realizzato da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia. Teatro dell'evento piazza del Campidoglio, che torna a ospitare l’evento. Diciottesima edizione per un premio nato nel 2005 che ha visto passare negli anni molti talenti, tra cui Marco de Vincenzo, Gabriele Colangelo, gli Act N.1, Paul Andrew, MSGM, Stella Jean, Arthur Arbesser, Benedetta Bruzziches e Alessandro Vigilante.

"Who is on next? è nato nel 2005", commentano Simonetta Gianfelici e Sara Sozzani Maino, "da un’idea di Altaroma e dalla curiosità, il supporto, la cultura e alla sensibilità di una donna straordinaria come Franca Sozzani".

Ed è proprio a lei che è dedicato il premio oggi, e che ha visto aggiudicare ai primi due vincitori sono Setchu di Satoshi Kuwata (abbigliamento donna), seguito da Mokoo di Bum-Mo Koo (abbi-gliamento uomo), cui viene riconosciuto un premio in denaro e la visibilità sulla testata Vogue Italia.

Visibilità che sarà riconosciuta anche a Lessico Familiare di Alice Curti, Riccardo Scaburri e Alberto Petillo (abbigliamento genderless), terzo classificato di questa edizione. Non solo, Altaroma ospiterà durante la Manifestazione Altaroma 2023 tutti i finalisti e vincitori di questa edizione, mentre Camera Nazionale della Moda Italiana offrirà la possibilità di presentare le collezioni vincitrici durante la Milano Fashion Week Women’s Collection settembre 2022. Mentre a Gams Note di Alessandro Marchetto (abbigliamento uomo) e a Karim Daoudi (accessori donna) va il premio Pitti Tutoring & Consulting Award, ovvero sei mesi di mentorship pro bono per sostenere e valorizzare i fashion designer nel loro percorso professionale e creativo sul mercato del sistema moda.





Sotto l’ombra di Marco Aurelio una madrina d’eccezione, Andrea Delogu. Realizzata grazie al supporto di Roma Capitale e dell’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda la serata ha visto salire sul palco l’asssessore Alessandro Onorato insieme alla presidente di Altaroma, Silvia Venturini Fendi. Un saluto che rinnova e rinsalda la sinergia tra Altaroma e le istituzioni partner e che consolida Roma quale punto di snodo della nuova moda Made in Italy.

Simonetta Gianfelici, Fashion Consultant & Talent Scout, e Sara Sozzani Maino, Head of Special Projects Vogue Italia and International Brand Ambassador CNMI, insieme a una giuria di esperti provenienti da tutto il mondo hanno selezionato undici brand scegliendo, tra loro, i più meritevoli.