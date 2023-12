La gara per i servizi a terra a Fiumicino "sospesa" fino a marzo 2024

Tutti d’accordo, almeno su questo. La gara che ha assegnato per i prossimi sette anni il servizio di handling all’aeroporto di Fiumicino è stata sospesa fino al prossimo 20 marzo. Lo hanno deciso Aeroporti di Roma, l’attuale soggetto che gestisce il servizio per conto dell'ex Alitalia, ovvero la Swissport, e gli handler che hanno vinto la gara, Aviapartner Italia, l'Aviation Service e l'Airport Handling. La decisione è stata presa dopo il ricorso, presentato al Tar del Lazio, dalla società svizzera, esclusa a sorpresa dalla gara.

Il ricorso al Tar

Il ricorso della Swissport è stato oggetto di udienza in camera di consiglio lo scorso 22 novembre al Tar del Lazio che ha rimandato ogni decisione definitiva al prossimo 20 marzo 2024. Solo allora si saprà se il Tribunale confermerà l’esito della gara oppure dirà se è tutto da rifare. Il Tar, però, non ha sospeso la gara il cui esito rimane, quindi, valido a tutti gli effetti. Adr, però, ha deciso, in accordo con le tre aziende che hanno vinto l’appalto, di non sottoscrivere i nuovi contratti. Sarebbe troppo rischioso firmare ora nuovi accordi che, tra pochi mesi, potrebbero essere stracciati dalla pronuncia del tribunale amministrativo.

“Con il ricorso, presentato a inizio novembre, Swissport contesta l’illegittima e contraddittoria applicazione dei criteri stabiliti nel bando di gara e i numerosi errori commessi dalla commissione incaricata della valutazione delle candidature degli operatori e nella verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti prescritti dal bando di gara” ha dichiarato, in una nota, Marina Bottelli, amministratore delegato di Swissport Italia.

La gara

La gara prevedeva l’individuazione di tre soggetti che si sarebbero dovuti occupare dei servizi a terra presso l’aeroporto di Fiumicino. Un limite, quello dei tre operatori, stabilito dall’Enac e confermato dal Tar del Lazio con una sentenza lo scorso 4 settembre 2023. “Una rappresentanza dei vettori aerei – ha sottolineato Bottelli - che si avvale dei servizi della società presso l’aeroporto di Roma Fiumicino ha, inoltre, notificato appello al Consiglio di Stato contro la limitazione a tre operatori di rampa”. L’obiettivo sembra essere quello di togliere questa limitazione per fare in modo che tutti e quattro gli operatori che hanno partecipato alla gara, Swissport inclusa quindi, accedano all’appalto per i prossimi sette anni.

La Swissport

La Swissport gestisce il servizio di handling all’ex Alitalia a Fiumicino dal luglio del 2022 . Per questo motivo è stato quanto meno clamoroso il fatto che non sia riuscita ad aggiudicarsi uno dei tre posti a disposizione per continuare a lavorare nello scalo romano.

A quanto pare, però, gli svizzeri sembrano essere fiduciosi sul fatto che i tribunali possano dare una svolta alla situazione. Nonostante la stessa azienda, in passato, abbia detto che senza questo bando è a rischio il lavoro di circa 2300 persone, tutti dipendenti ex Alitalia in amministrazione straordinaria, la stessa Swissport ha fatto sapere di essere pronta ad “integrare nella propria forza lavoro gli altri 400 ex dipendenti Alitalia, oggetto di licenziamento collettivo alla scadenza della cigs, come previsto dagli accordi siglati il 4 luglio 2022 con le rappresentanze sindacali”. Sembra, in un certo senso, anche una sorta di “pressione” che la società vuole fare su chi dovrà decidere l’esito finale della gara.

Del resto, il comunicato stampa prosegue sottolineando come l’assunzione dei 400 dipendenti in cassa integrazione avverrà se la Swissport “otterrà la licenza per la gestione dei servizi di rampa presso l’aeroporto di Roma Fiumicino” per i prossimi 7 anni. "Abbiamo forti argomentazioni sui vizi della gara d'appalto e la successiva valutazione e confidiamo che il tribunale segua le nostre argomentazioni e che la decisione venga rivista – ha aggiunto Bottelli - questo consentirà a Swissport di continuare ad operare con qualità a Fiumicino e ci permetterà di dare lavoro ad altri 400 ex dipendenti Alitalia, come concordato con i sindacati il 4 luglio 2022".

Inquietanti interrogativi per i lavoratori

Antonio Amoroso, segretario nazionale Cub trasporti e da sempre vicino alle vicende Alitalia, attacca la Swissport: "Fermo restando che non mi sembrano essere 2300 i lavoratori ex-AZ assunti finora da Swissport, alcuni dei quali, comunque, solo a tempo determinato, sarebbe interessante capire perché la società in questione abbia scelto di disattendere i criteri di selezione previsti dagli accordi sindacali citati dalla stessa azienda, lasciando a casa ex-dipendenti AZ a cui unica soluzione praticabile rimasta è stata quella di ricorrere al tribunale del lavoro per farsi riconoscere i diritti al passaggio da Alitalia all'operatore di handling elvetico subentrato". Secondo Amoroso, la mancata aggiudicazione del bando di riordino aeroportuale a Fiumicino da parte di Swissport, "pone inquietanti interrogativi sulla oculatezza della scelta effettuata dai commissari AZ della società a cui affidare il "lotto handling" della ex compagnia di Bandiera e, in ogni caso, palesa l'evidente disastro industriale che ha comportato lo smembramento di Alitalia stessa. Di fatto ancora una volta migliaia di lavoratori vivranno nell'incertezza della situazione e solo pochi mesi dopo aver attraversato la delicata fase dello smembramento e del ridimensionamento di Alitalia. Di fatto - conclude Amroso - le dichiarazioni rilasciate da Swissport sembrano piuttosto destinate a tentare di convincere chi dovrà decidere sull'esito della intricata vicenda dell'assegnazione delle attività di handling AZ, nonché dei ricorsi al Tar promossi dall'operatore di handling aeroportuale elvetico, in merito all'esito del bando di riordino aeroportuale".