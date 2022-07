Da due mesi senza stipendio, scioperano i lavoratori della logistica di Risparmio Casa

Due mesi senza stipendio e c’è chi non riesce più recarsi sul luogo di lavoro perché non ha i soldi per mettere benzina all’automobile. Sono entrati in sciopero i lavoratori della piattaforma logistica di Risparmio Casa, la nota catena di vendita di casalinghi. Si tratta degli addetti ai magazzini che riforniscono i circa 130 negozi in tutta Italia.

Il cambio d’appalto e l’inizio dei problemi

I problemi sorgono alla metà di giugno. Risparmio Casa, infatti, gestisce la piattaforma in appalto. Fino a poco tempo fa c’era la Global Logistic Srl, che il gruppo, il 20 giugno 2022, decide di sostituire con la FDM. Una “mossa” che non è stata gradita dalla Global, tanto per usare un eufemismo, che decide “di non pagare gli stipendi di maggio e di quasi tutto giugno”, spiega a RomaToday Cristiano Bonelli, segretario della Ugl servizi e merci.

Mancano gli stipendi di maggio e giugno

Nei mesi scorsi l’Ugl aveva seguito l’avvicendamento nell’appalto, con quasi tutti i lavoratori assorbiti dalla nuova società. Il problema è che la Global, appena ricevuto il recesso, ha chiuso i rubinetti, con il risultato che i lavoratori non hanno ancora ricevuto gli stipendi. Secondo il codice degli appalti, però, laddove l’appaltante non adempie ai propri doveri, in questo caso l’erogazione del salario, tocca al committente intervenire in solido. Ovvero, “tocca a Risparmio Casa pagare gli stipendi e poi vedrà come rifarsi con la Global”, spiega ancora Bonelli.

Maltrattati gli iscritti al sindacato

“Abbiamo scritto a Risparmio Casa chiedendo di intervenire – riprende il segretario della Ugl servizi e merci – la società si dice estranea a questa situazione. Si sono poi create delle situazioni spiacevoli, con maltrattamenti documentati dei nostri iscritti da parte dell’azienda. Per questo abbiamo scritto una pec alla guardia di finanza e all’ispettorato del lavoro, illustrando tutto quello che accade, compreso il comportamento scorretto dei responsabili”.

I lavoratori sono quindi entrati in sciopero, rimanendo in presidio di fronte ai negozi di Risparmio Casa, a Pomezia prima e Torre Spaccata poi. Nel settore della logistica operano circa 140 addetti, di cui il 70% sindacalizzato con l’Ugl. “Purtroppo non siamo mai riusciti a parlare direttamente con l’azienda. Vogliamo semplicemente che venga corrisposto ai lavoratori quanto dovuto” conclude Bonelli.

Sciopero ad oltranza

“La mobilitazione dei lavoratori proseguirà ad oltranza - sottolinea il segretario regionale dell’Ugl, Armando Valiani - in un momento particolare, dove più volte abbiamo denunciato l’aumento dei prezzi e la difficoltà ad arrivare a fine mese, non ci possiamo permettere che i lavoratori subiscano ancora gli effetti nefasti dei cambi appalto e rimangano senza stipendio. Sul tavolo regionale – continua Valiani – porteremo anche le problematiche legate ai cambi appalto del settore privato. Non arretreremo di un passo, combatteremo anche questa battaglia di dignità e giustizia al fianco dei lavoratori per vedere riconosciuti i loro diritti”.