La Fondazione Sorgente Group festeggia 10 anni di supporto alla "Strenna dei Romanisti"

La Fondazione Sorgente Group festeggia il decimo anniversario del sostegno alla “Strenna dei romanisti”, quest’anno giunta all’82esima edizione. La Strenna, che viene pubblicata ogni anno dal 1940, deve le sue radici al Gruppo dei Romanisti, fondato intorno al 1929 per iniziativa di alcuni romani e non che si incontravano in periodiche riunioni per trattare e dibattere temi e problemi relativi alla città. Uno degli argomenti d’interesse particolare del Gruppo fu quello della conoscenza e della diffusione del dialetto romano.

“Sono orgoglioso di sostenere questa storica pubblicazione da circa un decennio con la nostra Fondazione - ha dichiarato Valter Mainetti, che presiede la Fondazione Sorgente Group insieme alla moglie Paola – e ho piacere di contribuire a preservare una tradizione che esprime amore per Roma, per il suo presente e per il suo passato. Il mio auspicio è che la Strenna dei Romanisti possa continuare a lungo a raccontare la città, scrutandone le indite sfaccettature e svelando la sua unicità”.

Dal 1940, con cadenza annuale, La Strenna dei Romanisti viene consegnata al sindaco di Roma in occasione dell’anniversario della città, il 21 aprile. Il primo editore della Strenna fu Fausto Staderini, poi il figlio Aldo e dal 1980 la guida editoriale è passata a Francesco Piccolo. Nel 1980 l’edizione era sostenuta dal Banco di Roma; dal 2012 riceve il sostegno della Fondazione Sorgente Group. Tra i primi Romanisti spiccano Carlo Alberto Salustri (Trilussa), Ettore Petrolini, Gioacchino Belli, Giuseppe Ceccarelli (Ceccarius), Ugo Ojetti, Giuseppe Bottai, Carlo Pietrangeli e molti altri personaggi di nota fama e talento, non esclusivamente romani.