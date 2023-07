Storie dall’8xmille alla Chiesa Cattolica, la scuola di italiano per stranieri

Dopo il restauro della chiesa di San Pietro Apostolo a Casape prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle opere realizzate con i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica nei nostri territori, utile a comprendere come una semplice firma possa fare la differenza per la comunità. Parliamo oggi della Scuola di italiano per stranieri realizzata grazie ai fondi dell'8xmille alla Chiesa Cattolica.

Un corso di Lingua e Cultura Italiana per stranieri

Il Corso di Lingua e Cultura Italiana per stranieri, promosso dalla Caritas prenestina, si presenta ormai come una realtà consolidata e ben radicata sul territorio diocesano; sono circa un centinaio le persone, di diversa età ed etnia, che partecipano alle lezioni, tenute gratuitamente presso i locali in viale della Vittoria, a Palestrina, da insegnanti in pensione e tirocinanti.

I corsi hanno lo scopo principale di fornire capacità comunicative che consentano agli immigrati di allacciare relazioni, possibilmente anche di lavoro e, nella quotidianità, di essere in grado di colloquiare con le realtà presenti intorno a loro. Per altri la frequenza della scuola è propedeutica alla formazione necessaria per sostenere gli esami per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno o la cittadinanza.

Il Ce.Ci.F. e, nello specifico, la Caritas Diocesana di Palestrina è accreditata presso l’Università per stranieri di Perugia e, avendo anche il riconoscimento di sede di esame, ogni anno sottopone a verifica gli alunni presso la propria sede.

Dopo l’esperienza del Covid che ha vietato i rapporti sociali, è stato strutturato e portato a regime quest’anno il corso on-line; dallo scorso ottobre quindi sono attivi entrambi i percorsi, in presenza e da remoto. Per tutte le informazioni sul corso si può contattare la Caritas diocesana di Palestrina al numero 06 94355934.

Per questo e per tutte le opere realizzate, si invita a seguire sul canale Youtube l’approfondimento video sulla Scuola di lingua e cultura italiana della Caritas della Diocesi di Palestrina e a firmare in sede di dichiarazione dei redditi per l’8xmille alla Chiesa Cattolica, una firma che fa bene!

Fonte Diocesi di Tivoli e Palestrina