Curriculum inglese d'eccellenza in un campus immerso nel verde: la vera British International School a Roma

Situato nel cuore di Casal Palocco, noto quartiere residenziale immerso nel verde, un rinomato istituto è l'unica scuola del decimo municipio (e una delle poche a Roma) ad offrire il curriculum nazionale inglese. La scuola, che accoglie bambini dai 3 agli 11 anni, rappresenta un'eccellenza senza paragoni nel panorama scolastico internazionale della Capitale.

La B.I.G. British International School - in via di Macchia Saponara, 245 - offre una formazione eccellente per chiunque voglia incrementare o iniziare un percorso all'insegna dell'inglese, lingua diventata ormai fondamentale in tutti i contesti lavorativi e non solo.

Il curriculum nazionale inglese

Seguire il curriculum nazionale inglese non significa soltanto acquisire piena padronanza della lingua, fondamentale in un mondo sempre più globalizzato. Alla B.I.G. British International School gli studenti hanno infatti l'opportunità di vivere un'esperienza didattica completa, che pone al centro della propria offerta l'apprendimento attivo ed esperienziale. A tenere le lezioni, erogate solo ed esclusivamente in inglese, sono insegnanti altamente specializzati e provenienti da tutto il mondo. L'outdoor learning è parte integrante del curriculum, e tutte le aree del programma traggono vantaggio dagli spazi all'aperto, oltre a stimolare l'amore degli studenti per gli animali e la natura.

Il curriculum nazionale inglese è tra i più rinomati, prestigiosi e riconosciuti all’estero e in Italia, e apre agli studenti le porte di ogni percorso accademico, in qualunque Paese. Ed è anche una garanzia per le famiglie che si spostano spesso per lavoro: a differenza degli altri programmi internazionali o bilingue, infatti, quello inglese viene insegnato in ogni angolo del globo, seguendo gli stessi principi ed obiettivi disciplinari fissati dalla B.I.G. British International School.

Il programma ministeriale italiano e le attività extra

Alla B.I.G. gli studenti di madrelingua italiana hanno la possibilità di seguire, insieme a quello inglese, anche il programma ministeriale italiano, fino al conseguimento della licenza elementare. Sostenendo un esame di idoneità alla fine dell'anno, quindi, gli alunni potranno rimanere al passo con il sistema scolastico statale, che riconoscerà così il loro percorso in B.I.G. British International School, con possibilità di trasferimento in qualunque momento.

A completare l'offerta dell'istituto, una vasta scelta di attività extra-curriculari, dall'equitazione al club di scienze, dal basketball alla danza, per un'educazione attenta ad ogni aspetto della crescita del bambino.

Gli spazi e la strumentazione didattica

La B.I.G. British International School vanta strutture di nuovissima costruzione e può contare su oltre 1100 metri quadri di spazi interni e 12mila di esterni, tra cui spiccano una fattoria didattica, un maneggio per cavalli, due classi per le attività outdoor, campi da equitazione, calcetto e basket. Ogni classe è dotata di una lavagna interattiva multimediale e la B.I.G. è l'unica, in Italia, ad avere un'aula immersiva con quattro proiettori, per un'esperienza didattica ancora più coinvolgente e suggestiva.

