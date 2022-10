Vueling licenzia, è sciopero. Tutti i voli cancellati a Fiumicino

Vueling licenzia 17 assistenti di volo sui circa 120 in tutto assunti con base su Roma. Così Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà piloti e crew. Venerdì 21 ottobre dunque negli aeroporti italiani voli cancellati e possibili disagi.

Sciopero Vueling: voli cancellati a FCO il 21 ottobre 2022

Per quanto riguarda Fiumicino la compagnia aerea low cost ha già diramato la lista dei voli che resteranno a terra: Roma-Parigi delle 12:15; Roma-Londra delle 12:35; Roma-Barcellona delle 13:05; Roma-Spalato delle 13:15; Roma-Alicante 13:45; Roma-Dubrovnik delle 13:50; Roma-Barcellona delle 14:30. Cancellati anche i voli Vueling in arrivo a Fiumicino.

La riorganizzazione di Vueling su Roma

La “riorganizzazione della forza lavoro”, così la definisce Vueling in una lettera all’Anpav - Associazione Nazionale Professionale Assistenti di volo che RomaToday ha potuto visionare, a seguito di “una serissima situazione di crisi, manifestatasi anche prima del propagarsi della pandemia da Covid-19”. Una situazione economica aggravata anche, si legge nel documento, dall’attuale contesto economico e sociale: la guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime, degli alimentari, nonché l’aumento dei tassi di interesse, la minor crescita dei mercati di esportazione dell’Italia ed i riflessi negativi che in Italia ha avuto la crisi del settore aereo radicatasi soprattutto in Europa nel corso dell’estate 2022. Da qui le perdite economiche e la decisione di mandare a casa 17 assistenti di volo. “Nello specifico, si deve altresì segnalare che attualmente la società opera, 12 volte alla settimana, la tratta Amsterdam / Fiumicino (AMS/FCO). Questa tratta, storicamente e tutt’oggi, ha un basso livello di richiesta sul mercato, dunque non sarà più mantenuta per l’estate 2023. Alla luce di tutte le motivazioni suindicate, ivi incluso il sensibile calo di attività al di fuori del periodo estivo, per salvaguardare il business aziendale la società ha dovuto adottare delle decisioni non più di natura temporanea, ma strutturata. È dunque in tale contesto che - spiega Vueling - con decorrenza 1 novembre 2022, si è deciso di eliminare 1 dei 5 aeromobili attualmente assegnati alla base di Fiumicino. Da quanto precede consegue un esubero di personale presso la base di Fiumicino, attualmente stimato in 17 assistenti di volo”.

Vueling licenzia 17 assistenti di volo: è sciopero

Immediata la reazione di lavoratori e sindacati. “La mobilitazione di 24 ore è stata indetta, dopo la protesta dello scorso 1 ottobre, in assenza di riscontri, dalla compagnia spagnola, parte del Gruppo IAG che include anche British Airways e Iberia, alle nostre richieste” - hanno scritto in una nota i sindacati nazionali che lamentano la mancata risposta sui 17 esuberi tra gli assistenti di volo a Roma.

“La compagnia sta gestendo un tema tanto delicato per il futuro dei lavoratori interessati e delle loro famiglie svolgendo incontri unicamente con associazioni professionali minoritarie nel settore, anziché con le sigle realmente rappresentative dei lavoratori coinvolti. Le stesse associazioni professionali hanno anche raggiunto, recentemente, un accordo mai condiviso né mostrato ai lavoratori sul pagamento delle ferie, così come l’istituto del part-time viene assegnato senza alcuna trasparenza. È inoltre necessario - scrivono Filt-Cgil e Uiltrasporti - affrontare con urgenza questioni non più differibili come il rispetto della normativa a tutela di maternità a paternità, ad esempio l'esonero del lavoro notturno per le madri con figli piccoli”. Piloti e assistenti di volo saranno in presidio dalle 10 alle 14 davanti l’aeroporto di Fiumicino.

A Roma sciopero mezzi pubblici

Venerdì nero sul fronte trasporti per Roma. Oltre al comparto aereo si fermano anche i mezzi pubblici. Ad incrociare le braccia dalle 8,30 alle 12,30, i lavoratori iscritti al sindacato Usb nel consorzio Roma Tpl (tutte le linee a rischio). La protesta sarà solo in Roma Tpl che gestisce le linee periferiche. Servizio regolare, quindi, per i bus di Atac. Protesta anche in Cotral: dunque possibili disagi per i pullman che fanno le tratte extraurbane, così come sulla Roma-Civitacastellana-Viterbo e la ex Roma-Lido, ora Metromare.