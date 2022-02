Tim, lavoratori contro lo "spezzatino": a Roma si rischiano oltre 2mila posti di lavoro

“Scioperiamo per difendere il nostro futuro”. Così alcuni dei lavoratori della Tim che due giorni fa hanno incrociato le braccia e si sono ritrovati davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico per dire no allo “spezzatino” dell’azienda, allo scorporo della rete “che avrebbe ricadute occupazionali devastanti”, sottolineano i sindacati.

Tim, lavoratori contro lo "spezzatino"

I numeri sono impressionanti. Tim ha circa 42mila dipendenti diretti, di cui 12mila solo a Roma. “Se si dovesse realizzare lo smembramento della società il rischio è quello di perdere circa il 20% dei posti di lavoro” - ha detto ai microfoni di RomaToday Carlo Podda, segretario generale della Slc Cgil di Roma e Lazio. A Roma e provincia a rischio dunque oltre 2mila lavoratori: un numero destinato a crescere visto che nella Capitale, oltre alla parte tecnica e operativa più facilmente ricollocabile, c’è tutta quella manageriale. Lo “spezzatino” di Tim fa tremare anche l’indotto.

Lo spezzatino di Tim a Roma mette a rischio oltre 2mila posti di lavoro

Così i dipendenti chiedono una Tim “unica e pubblica”, i sindacati si schierano contro lo smembramento della rete e la difesa dei livelli occupazionali. “Se Comune e Regione hanno mostrato sensibilità sulla questione facendosi promotori di richieste verso il governo, ad oggi non abbiamo le risposte che aspettavamo: c'è il rischio che si crei uno spezzatino e che l'Italia non sia dotata di una delle infrastrutture necessarie per farla ripartire” - dice Podda. “La nostra richiesta è di struttura e riguarda l’assetto della rete telefonica e di connessione: bisogna costruire una grande rete nazionale che compia quel nuovo diritto che è il ‘diritto alla connessione’ perchè purtroppo anche nelle nostre metropoli ci sono ancora molte zone bianche, non raggiunte dalla fibra. Un diritto che dovrebbe essere uguale per tutti ma non si riesce a determinare. Un paradosso per un Paese che deve puntare alla digitalizzazione dalla scuola alla pubblica amministrazione, dalla sanità alle grandi aziende. Tim è l’unica struttura che ha le dimensioni per essere un soggetto che, sotto l’indirizzo pubblico, è in grado di costruire una grande rete unica: non ci si può affidare al mercato, allo spezzatino e rischiare una ricaduta occupazionale di queste dimensioni che colpirà lavoratori diretti e indiretti”.

Lo sciopero di Tim con adesione al 70%

Uno sciopero, quello in Tim, che ha fatto registrare l’adesione al 70%. “Abbiamo dimostrato a chi vuole procedere all’eventuale smembramento del gruppo che noi non ci stiamo. La volontà di dividere in vari pezzi l’operatore verticalmente integrato - scrivono Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil - è una mera azione finanziaria per rispondere alle sollecitazioni degli azionisti e non ha nulla di visione industriale! In ogni contesto possibile, ribadiremo che per noi questa strada è sbagliata”.