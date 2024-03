La battaglia dei numeri sullo sciopero in supermercati e store. A Roma picchi di adesione del 90%

“Oggi alcuni servizi potrebbero essere rallentati o non disponibili, ci scusiamo per il disagio e vi invitiamo a tornare a trovarci presto” così ieri l’altoparlante di Ikea a Porta di Roma avvisava la clientela dello sciopero in corso. Quello dei lavoratori della grande distribuzione moderna organizzata proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo il mancato rinnovo del contratto con Federdistribuzione.

Sciopero in supermercati e store: la battaglia dei numeri

Una mobilitazione nazionale che a Roma, dati dei sindacati alla mano, ha visto un’adesione con picchi anche del 90%. Un bilancio complessivo arrivato nella serata di ieri, dopo che nel primo pomeriggio (intorno alle ore 13) Federdistribuzione si era affrettata a parlare di adesione contenuta, "tra l'8 e il 9% dei lavoratori delle aziende associate. I disagi nei punti vendita sono limitati e non si registrano difficoltà per gli acquisti".

Ben diversa la versione delle organizzazioni sindacali soddisfatte dell’esito dello sciopero. “L’astensione, in media del 60%, ha toccato punte dal 70% al 100%, con la chiusura di alcuni punti vendita nelle diverse aree del Paese. Numerosi i presidi ed i flash mob organizzati davanti i negozi e i centri commerciali in tutta Italia, con la massiva partecipazione di centinaia di lavoratrici e lavoratori” scrivono in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

I dati dell'astensione a Roma

A Roma, in base ai dati forniti dai sindacati a RomaToday, astensione del 90% per quanto riguarda i lavoratori di Carrefour Laurentina; Panorama ai Granai, Ikea Porta di Roma, Bershka e Pull & Bear. 85% al Carrefour di Spinaceto. In alcuni punti vendita Tigre punte dell’80%. Il Pam di Acilia al 70% come pure l’Ovs di Balduina e Ikea ad Anagnina. In media al 60% l’adesione nel Lidl da Torrespaccata a Viterbo e Cerveteri. Personale a metà per Douglas a Bracciano. Ha scioperato il 100% dei lavoratori impiegati da remoto. “Molti punti vendita sono stati mantenuti aperti con una sola persona o con il solo capo negozio” commentano i lavoratori in presidio.

"Uno sciopero immotivato"

Per Federdistribuzione uno sciopero “immotivato”. Nonostante la rottura del tavolo, ricorda la federazione, è stato deciso di riconoscere ai propri lavoratori un aumento di 70 euro lordi mensili (riparametrati al IV livello) a decorrere dal prossimo mese di aprile, a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali "con l'obiettivo comune di giungere al rinnovo contrattuale, e riconoscano la specificità delle imprese del settore distributivo moderno che creano occupazione, generano investimenti e contribuiscono significativamente all'economia del Paese".

Le ragioni della mobilitazione

Troppo poco per i sindacati che bollano come “inaccettabili” le pretese presentate dall’associazione datoriale: dalla “precarietà, ai sotto inquadramenti e flessibilità incontrollata” oltre al silenzio su terziarizzazioni e franchising. Azioni, dicono le organizzazioni sindacali, finalizzate unicamente a “sabotare diritti e garanzie attualmente contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e che le lavoratrici ed i lavoratori della distribuzione commerciale hanno raggiunto a costo di sacrifici e di lotte nel corso degli ultimi decenni”. “In evidente imbarazzo dopo la sottoscrizione di buoni accordi di rinnovo con Confcommercio, Confesercenti e le aziende della Distribuzione Cooperativa, Federdistribuzione si trova costretta ad erogare 70 euro di aumento salariale a differenza dei 240 euro condivisi agli altri tavoli di confronto”.

Così sulla distribuzione moderna organizzata è scontro totale. “Più salario e meno precarietà” rivendicano i lavoratori.