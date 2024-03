Fumata nera sul contratto. Dai supermercati ai grandi store è sciopero il sabato di Pasqua

Niente rinnovo del contratto nazionale della distribuzione moderna organizzata, scaduto nel 2019. Il tavolo di trattativa tra sindacati e Federdistribuzione si è concluso con una rottura. Così Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato una giornata di sciopero per il 30 marzo, il sabato di Pasqua. Chiamati ad incrociare le braccia in primis i lavoratori dei supermercati e di tutte quelle aziende legate alla grande distribuzione organizzata: da Carrefour a Panorama, Lidl, Esselunga e IN’s ma anche Ikea, Coin, Ovs, Zara e Upim. Spesa e acquisti dunque a rischio.

Il 30 marzo è sciopero in supermercati e store

Alla base della mobilitazione, spiegano le organizzazioni sindacali, “l’irresponsabilità di Federdistribuzione” nel presentare “svariate richieste finalizzate a sabotare diritti e garanzie attualmente contenute con contratto collettivo nazionale di lavoro e che le lavoratrici ed i lavoratori della distribuzione commerciale hanno raggiunto a costo di sacrifici e di lotte nel corso degli ultimi decenni”.

Le accuse dei sindacati

Nel dettaglio Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs puntano il dito contro: “l’introduzione di una flessibilità incontrollata e generalizzata con contratti a termine di durata indeterminata (oltre i 24 mesi!); lo smembramento del sistema di classificazione del personale con l’attribuzione dell’addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita a mansioni inferiori quali il pulimento di aree di vendita e servizi (come illegittimamente fanno alcune aziende associate a Federdistribuzione); l’azzeramento di ogni dignità professionale con il sotto inquadramento di chi ha la responsabilità di interi format commerciali complessi; la creazione di una nuova mansione adibita alla movimentazione delle merci trascinandola verso il quinto livello e svuotando l’attuale previsione al quarto livello, al solo fine di far risparmiare le imprese sulla pelle dei lavoratori”. Inoltre non è stata data nessuna disponibilità alle richieste di parte sindacale di trattare il tema “appalti e terziarizzazioni” e “franchising”.

La replica di Federdistribuzione

Netta la replica dell’associazione imprenditoriale. “Federdistribuzione ha affrontato con senso di responsabilità la questione salariale, dando ampie aperture alle organizzazioni sindacali e trovando una sostanziale sintonia con le stesse, per rispondere all’esigenza di tutelare il potere di acquisto dei lavoratori. Federdistribuzione ha inoltre proposto nel corso delle trattative alcuni adeguamenti normativi al contratto, sempre nel rispetto dei diritti acquisiti, per andare incontro a cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nell’organizzazione del lavoro delle imprese e con l’obiettivo di renderne più puntuale l’applicazione” scrive in una nota. Federdistribuzione reputa lo sciopero proclamato per il 30 marzo “un atto di grave irresponsabilità, privo di fondamento”.

Intanto i lavoratori si organizzano. Venerdì, alla vigilia dello sciopero, assemblee sindacali nei punti vendita delle imprese più rappresentative della città e della regione.