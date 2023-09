Perché le Frecce e gli intercity rischiano di viaggiare “sporchi” 

Mentre chi viaggia sui mezzi pubblici cittadini ha scongiurato l'ennesimo venerdì "nero" con lo slittamento dello sciopero inizialmente annunciato ad altra data, chi utilizza i treni intercity o le frecce il 29 settembre potrebbe trovare poltrone e vagoni sporchi. Bar deserti.

Lo sciopero di addetti a pulizie e ristorazione sui treni

Sciopera infatti il personale dipendente degli appalti ferroviari. Chiamati ad incrociare le braccia per mezzo turno di lavoro le lavoratrici e i lavoratori impiegati nella pulizia di treni e stazioni, nella ristorazione a bordo dei convogli, nell'accompagnamento sui treni notte e nelle attività di piccola manutenzione.

Lo sciopero nazionale, e che coinvolgerà anche i treni in partenza dalle stazioni di Roma tra cui Termini e Tiburtina, deciso per venerdì 29 settembre. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Salpas Orsa. Una mobilitazione indetta per chiedere l'adeguamento economico del buono pasto con il riconoscimento dell'importo massimo defiscalizzato come previsto dalla Legge di Bilancio 2020. A 8 euro dunque.

La battaglia per i buoni pasto

"Nelle oltre 60 aziende che operano negli appalti ferroviari - spiegano le organizzazioni sindacali - la stragrande maggioranza, per non dire le totalità, ad oggi, riconoscono buoni pasto del valore di 5,20 euro. Alla luce della grave crisi economica, dovuta alla crescita smisurata dell'inflazione che erode inesorabilmente il potere d'acquisto di tutti i cittadini e quindi anche delle lavoratrici e dei lavoratori non è più procrastinabile l'adeguamento economico del buono pasto". Da qui lo sciopero, astensione dal lavoro per mezzo turno.